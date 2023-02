Accident de Pierre Palmade, les passagers toujours recherchés : "Ils étaient deux, leurs capuches sur la tête"

Presque 48h après le terrible accident de voiture survenu à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne) et la collision de trois véhicules, celui de Pierre Palmade d'une famille - une maman de 27 ans, enceinte, qui a perdu son bébé, un enfant de 6 ans et son père - et celui d'un octogénaire, deux hommes sont toujours recherchés. Dimanche 12 février, Le Parisien et le JDD en disent plus sur leurs profils.

Si les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger - il est toujours en réanimation - comme ceux de la maman qui était enceinte de plus de 6 mois, en revanche, l'enfant et son père ne vont pas bien. Dans cette tragédie, deux témoins directs de l'accident sont toujours recherchés. Ces derniers étaient dans la voiture de Pierre Palmade avec qui ils ont passé l'après-midi de vendredi. Ils allaient alors faire des courses avec l'humoriste de 54 ans, lequel était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment du drame. Selon le JDD, une vitesse excessive - le lieu du drame était limité à 80 km/h - ne serait pas à l'origine de l'accident

"Je n'ai vu personne sortir de la voiture de Pierre Palmade. Mais il y avait un homme d'environ 30 ans à l'arrière de son véhicule. Il n'est sorti qu'après. On voyait qu'il était en état de choc lui aussi, parce qu'il est tombé dans le fossé. Il y avait aussi un black à côté de moi, qui n'avait pas l'air choqué. Il tentait d'appeler les secours et il courait dans tous les sens à la recherche de l'enfant qu'on cherchait dans le champ. Après, quand les pompiers et les policiers sont arrivés, je n'ai plus revu ces deux hommes", a déclaré hier au Parisien un témoin qui est venu porter secours aux victimes. Ce matin, Le Parisien en dit plus sur eux.

Il étaient deux, leurs capuches sur la tête

Un témoin aurait vu un des deux hommes être assis à l'arrière du véhicule et l'autre être sur le bas-côté. D'autres personnes ont ensuite vu ces jeunes hommes marcher en direction de Perthes. "On était à la hauteur du silo. Ils étaient deux, leurs capuches sur la tête. Il y avait un monsieur de couleur", raconte un des témoins qui conseille à la police de regarder les caméras de surveillance. Toujours recherchés, ils risquent des poursuites délictuelles, comme non-assistance à personne en danger.

Une enquête est ouverte pour "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois". Et, toujours selon Le Parisien, "la maman était enceinte de plus six mois. Le parquet a considéré que le foetus était viable, ce qui explique le nouveau chef d'enquête. Un médecin devra désormais déterminer lors de l'autopsie si le bébé a respiré ou pas [poumons ouverts]".

Pour rappel, l'accident est survenu vers 19h lorsque Pierre Palmade a dévié de sa trajectoire. Le parquet de Melun a indiqué que son véhicule est venu "percuter de face" une autre voiture "circulant en sens inverse" avec une famille à bord - une femme enceinte, un enfant de 6 ans et le frère de la conductrice. Une troisième voiture a ensuite percuté à son tour les deux autres véhicules, "dans le cadre d'un sur-accident".