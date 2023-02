Accident de Pierre Palmade, un témoin raconte : "La femme hurlait : où est mon enfant ?"

Vendredi 10 février, Pierre Palmade a été au coeur d'un terrible accident de voiture survenu à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne). Si ses jours ne sont plus en danger, le bébé de la femme enceinte - laquelle a été percutée de face - est mort. De nouvelles informations viennent de tomber.

Le Parisien a réussi à entrer en contact avec un témoin direct de l'accident. David (prénom modifié) a vu "de grosses étincelles" dans la nuit. "Le choc a été très violent", raconte-t-il. "J'ai empêché qu'on sorte Monsieur Palmade de sa voiture (...) On ne sait jamais, s'il avait une hémorragie interne... Il avait les yeux ouverts. Il ne parlait pas. Je le secouais pour ne pas qu'il s'endorme. Je l'ai tenu éveillé le plus longtemps possible. On a alors appelé les secours, puis un pompier volontaire qui était là aussi a pris les choses en main pour indiquer précisément aux secours la situation et les blessures des victimes. Il a tout géré au téléphone", raconte-t-il.

Dans l'autre voiture, "la femme enceinte était dans un sale état, son enfant aussi. Elle hurlait : où est mon enfant ? Alors on s'est mis à chercher un deuxième enfant dans le champ, mais on n'a trouvé personne. L'enfant était dans la voiture. Comme elle était en état de choc, j'imagine qu'elle parlait du bébé qui était dans son ventre... Puis, elle est sortie seule de sa voiture", poursuit-il.

Je n'ai vu personne sortir de la voiture de Pierre Palmade

Concernant les deux hommes qui auraient été dans le véhicule de Pierre Palmade et qui auraient pris la fuite, il déclare : "Je n'ai vu personne sortir de la voiture de Pierre Palmade. Mais il y avait un homme d'environ 30 ans à l'arrière de son véhicule. Il n'est sorti qu'après. On voyait qu'il était en état de choc lui aussi, parce qu'il est tombé dans le fossé. Il y avait aussi un black à côté de moi, qui n'avait pas l'air choqué. Il tentait d'appeler les secours et il courait dans tous les sens à la recherche de l'enfant qu'on cherchait dans le champ. Après, quand les pompiers et les policiers sont arrivés, je n'ai plus revu ces deux hommes."

David a bien cru que "Pierre Palmade n'allait jamais s'en sortir". "On a fait ce qu'il fallait faire. Il y a même eu des gens qui faisaient la circulation au rond-point. Il y a eu une belle solidarité", conclut-il.

Autre information, la chaîne de télévision BFMTV vient d'annoncer que les jours de la mère ne seraient plus en danger, tout comme ceux de l'enfant de 6 ans et de son père. Une enquête est ouverte pour "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois". Et, toujours selon Le Parisien, "la maman était enceinte de plus six mois. Le parquet a considéré que le foetus était viable, ce qui explique le nouveau chef d'enquête. Un médecin devra désormais déterminer lors de l'autopsie si le bébé a respiré ou pas [poumons ouverts]". De tristes détails.

L'accident est survenu vers 19h lorsque Pierre Palmade - qui était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment du drame - a dévié de sa trajectoire de façon importante. Le parquet de Melun a indiqué que son véhicule est venu "percuter de face" une autre voiture "circulant en sens inverse" avec une famille à bord - une femme enceinte, un enfant de 6 ans et le frère de la conductrice. Une troisième voiture a ensuite percuté à son tour les deux autres véhicules, "dans le cadre d'un sur-accident". Les voitures ne ressemblent plus qu'à des épaves.