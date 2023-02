Accident de Pierre Palmade : Les victimes portent plainte contre l'humoriste, dernières informations

Nouvelles informations dans l'affaire Palmade. Nous sommes le samedi 18 février, soit 8 jours après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade. Dans les dernières heures, on a appris que les deux passagers de son véhicule, parmi lesquels "un très bon ami", avaient été libérés. Ils ont été mis en examen pour "non assistance à personne en danger", et ont été placés sous le statut de témoin assisté. De son côté, l'humoriste de 54 ans a été mis en examen pour "homicide involontaire et blessures involontaires ayant fait usage de stupéfiants" et remis en liberté sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique. Le parquet a alors immédiatement appel. Ce jour, on apprend, selon nos informations que les familles et les victimes de la Mégane, ainsi que Michel G., conducteur du VLC, lui aussi impliqué dans cet accident, ont décidé de porter plainte contre Pierre Palmade et se sont constitués parties civiles. Les premiers rapports judiciaires révèlent aussi que le bébé est né viable.

Parmi les victimes, on compte la jeune femme enceinte, Mila, qui a perdu son bébé dans cet accident, Yuksel, qui conduisait la voiture souffre de multiples fractures, et a son pied gauche très abîmé, il aura beaucoup de mal à remarcher. Son larynx a été "enfoncé", lui qui a déjà été opéré six fois et qu'une septième opération aurait eu lieu vendredi 17 février. Egalement le fils de Yuksel, l'enfant de 6 ans, Devrin, qui est sorti du coma, mais ce dernier a des vertiges et est encore sous le choc, il ne pourra plus jamais parler et manger comme avant, d'après ce qu'ont dit les médecins aux membres de sa famille. La famille a de la "colère" souhaitant voir Pierre Palmade condamné.

Ce jour, BFMTV a révélé que le comédien aurait reconnu et déclaré pendant son audition avoir "consommé des drogues de synthèse", seulement trente minutes avant de prendre le volant. C'est ce que Mohcine E., l'un des passagers de son véhicule, a aussi reconnu pendant sa garde à vue, avoir, lui aussi, consommé des stupéfiants. Quant au deuxième passager Gary S., qui s'est rendu, il a affirmé qu'il avait peu de souvenirs à propos de cet accident, et que lui aussi a passé la journée à consommer des stupéfiants avec les deux autres. Mohcine E. a néanmoins déclaré pendant sa garde à vue que Gary S. avait proposé à Pierre Palmade de prendre le volant, mais l'artiste de 54 ans a souhaité conduire. Désormais, reste à l'enquête de déterminer le déroulé des faits, précédant le terrible accident de la route, ayant fait de lourdes victimes.

Pierre Palmade n'a que "très peu de souvenirs"