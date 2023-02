Accident de Pierre Palmade : Le père a le "larynx enfoncé" et va subir sa 7e opération, nouvelles révélations

L'affaire Palmade suit son cours, ce vendredi 17 février, soit une semaine après le terrible accident que l'humoriste a provoqué. On vient d'en apprendre plus sur l'état des victimes de l'accident, par la biais de leur famille.

C'est BFMTV qui a dévoilé que des membres de la famille des victimes de l'accident ont donné des informations ce matin sur leur état de santé. Le père qui conduisait la voiture souffre de multiples fractures, il a son pied gauche très abîmé, il aura beaucoup de mal à remarcher. Son larynx a été "enfoncé", il a un pansement autour du cou. Ses organes se trouvaient tous dans la zone des poumons après le crash. Rappelons que celui-ci a déjà été opéré six fois, avec une première opération qui a consisté à remettre les organes en place. Une septième opération est à venir pour lui. On apprend aussi qu'il aura à vie un traitement médicamenteux pour fluidifier son sang. Des dégâts "sans limite" à sa jambe gauche.

Au sujet de l'enfant de 6 ans qui est sorti du coma, ce dernier a des vertiges et est encore sous le choc. BFMTV dévoile ce jour, selon les informations des membres de sa famille qu'il ne pourra plus jamais parler et manger comme avant, d'après ce qu'ont dit les médecins à ces derniers. Il peut juste dire "oui et non".

Pour rappel, l'humoriste avait percuté une Renault Mégane le 10 février sur la D372, alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne. Le conducteur de la voiture avait alors été hospitalisé d'urgence. Jusqu'ici on savait de son état qu'il avait actuellement "des fractures partout", comme déclaré par son neveu sur la chaîne d'informations en continu ce jeudi 16 février. "Ils ont essayé de le réveiller mais la douleur était trop forte donc ils l'ont rendormi", avait-il fait savoir. À l'arrière du véhicule était assis son fils, ce petit garçon de 6 ans, qui est donc finalement sorti du coma.

L'autopsie du bébé n'a pas permis de dire si le bébé serait né vivant

Un troisième individu était à bord, à savoir une femme de 27 ans, qui va mieux depuis l'accident mais qui a malheureusement perdu son bébé, elle qui était enceinte d'une fille qu'elle était censée accueillir en mai prochain. Elle avait subi une césarienne en urgence, l'objectif étant de sauver son bébé. Mais ce dernier n'aura pas survécu à l'intervention. Ce vendredi 17 février, on apprend de la chaîne d'information que l'autopsie du bébé n'a pas encore permis de dire si le bébé serait né vivant. Il s'agit d'un point décisif dans l'enquête, qui pourrait voir Pierre Palmade être condamné pour homicide involontaire.

Très peu de souvenirs

L'humoriste a été placé en garde à vue mercredi 15 février, avant que celle-ci ne soit prolongée, apprenait-on le lendemain. Il aurait déclaré aux enquêteurs avoir "très peu de souvenirs" de l'accident. "Il n'apporte pas de précisions à ce stade sur les raisons de l'embardée, écrivent nos confrères. Il a seulement indiqué se souvenir être sorti de chez lui avec les deux passagers avec qui il faisait la fête", ont révélé nos confrères du Parisien. En revanche, s'il ne se rappelle pas de la tournure des événements, il a "honte" et "assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait", a déclaré sa soeur Hélène Palmade le mardi 14 février. Ce 17 février, le placement en détention provisoire de l'humoriste a été requis par le parquet. Plusieurs circonstances aggravantes ont également été retenues par le juge d'instruction, notamment la conduite sous stupéfiants. Un "usage de drogue" qui constitue une récidive, comme l'indique le procureur de la République dans un communiqué de presse, puisqu'en 2019, l'ancien compère de Michèle Laroque et Muriel Robin avait en effet déjà été condamné à 1 500 euros d'amende.

En ce qui concerne les deux individus qui étaient à bord du véhicule de Pierre Palmade, ils ont tous les deux été placés en garde à vue, après avoir pris la fuite juste après l'accident, Présentés également chez le juge 'instruction ce jour pour mise en examen de " non assistance à personne en danger", ce serait un contrôle judiciaire qui devrait être ordonné pour les deux passagers.