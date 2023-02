Accident de Pierre Palmade : on sait pourquoi ses deux passagers ont pris la fuite, d'autres escort boys impliqués

L'enquête suit son cours et certains éléments refont surface. Le vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade a provoqué un accident de la route et s'il est victime d'un trou noir depuis qu'il a rouvert les yeux, son entourage continue à parler. L'humoriste de 54 ans a confirmé qu'il était accompagné de deux passagers avec lesquels il aurait eu des relations sexuelles tout en consommant de la drogue. Ces derniers avaient fui la scène de l'accident après que l'un des deux ait prévenu les secours, mais ils ont été retrouvés puis placés en garde à vue au commissariat de Melun. On sait désormais pourquoi ils se sont échappés, quitte à risquer d'être poursuivis pour non assistance à personne en danger.

Un sommaire ménage de la demeure de Pierre Palmade

Selon les informations du magazine Voici, du 17 février 2023, les deux hommes seraient retournés au domicile de Pierre Palmade, situé à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, pour prévenir "les deux autres escort boys payés pour s'adonner à du chemsex". Ils auraient procédé, sur place, "à un sommaire ménage de la demeure pour faire disparaître les substances illicites". Le premier, d'origine marocaine, prénommé Mohcine, est de plus en situation irrégulière et le second a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants.

Le comédien, de son côté, se souvient seulement d'avoir "fermé son portail avant de partir faire des courses dans un supermarché" selon TF1 Info. Il est toujours en garde à vue à l'hôpital de Melun, dans une chambre d'hôpital sécurisée, fenêtres bloquées avec deux policiers placés devant sa porte.

Le petit garçon de 6 ans est sorti du coma

Cet accident ne restera pas impuni. Au coeur d'une enquête pour "homicide involontaire", Pierre Palmade a fait trois victimes en conduisant après avoir consommé de la cocaïne. "Honteux" et "ravagé", il a entraîné dans sa chute une femme enceinte de 6 mois qui a perdu sa petite fille, son beau-frère et son neveu de 6 ans. Tout juste sorti du coma, ce dernier a subi plusieurs opérations à cause de sa "mâchoire fracturée" et de son visage "défiguré". Il serait désormais en capacité de faire des phrases courtes et de boire et manger, malgré quelques difficultés.