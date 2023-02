Pierre Palmade n'a que "très peu de souvenirs" de l'accident : sa garde à vue prolongée

De nouvelles informations viennent de tomber concernant l'affaire Pierre Palmade. On vient notamment d'apprendre ce jeudi 16 février que la garde à vue de Pierre Palmade est prolongée après le grave accident qu'il a provoqué en fin de semaine dernière, comme le rapporte l'AFP d'une source proche de l'enquête. Une garde à vue prolongée de 24h supplémentaires comme l'autorise la loi. Cela permet notamment d'attendre que les deux personnes qui étaient avec lui dans le véhicule aient terminé leurs auditions, afin de recouper les informations obtenues avec celle données par l'humoriste. Six jours après le terrible accident, l'artiste a déclaré aux enquêteurs avoir "très peu de souvenirs" de l'accident, selon Le Parisien qui cite une source proche de l'enquête. "Il n'apporte pas de précisions à ce stade sur les raisons de l'embardée, écrivent nos confrères. Il a seulement indiqué se souvenir être sorti de chez lui avec les deux passagers avec qui il faisait la fête."

L'accident s'était produit le vendredi 10 février 2023 vers 19h00, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière en région parisienne. L'humoriste, sous l'emprise de cocaïne au moment des faits, était entré en collision avec deux autres véhicules, notamment avec celui d'une famille. Le conducteur, qui est un homme âgé de 38 ans, est toujours en réanimation, tout comme son fils, qui était assis à l'arrière. Le petit garçon de 6 ans a "la mâchoire fracturée" et serait aussi "défiguré", d'après l'avocat des victimes Me Mourad Battikh, qui s'est exprimé mardi lors d'une conférence de presse.

L'un des passagers en fuite interpellé

À bord de ce véhicule se trouvait aussi une jeune femme de 27 ans, enceinte de six mois, d'une "fille". Cette dernière est malheureusement décédée, alors que sa maman avait subi "une césarienne en urgence" dans l'espoir de la sauver. Mais d'après l'avocat, le bébé "serait né vivant" à l'issue de cette opération. Ce qui signifie que Pierre Palmade, qui est quant à lui sain et sauf malgré quatre côtes cassées et quelques blessures annexes, pourrait être condamné pour homicide involontaire et encourt jusqu'à dix ans de prison. Ce mercredi, il a été placé en garde à vue, à l'hôpital de Melun.

Ce jeudi, quelques nouvelles plus rassurantes ont émergé concernant deux des trois victimes, bien qu'elles restent parcellaires. Le conducteur et son fils de six ans sont toujours en réanimation mais ils vont mieux d'après leur entourage.

Pierre Palmalde s'est également excusé auprès des familles, par le biais de sa soeur Hélène Palmade, mais ces dernières ont jugé ses excuses comme "inaudibles", avait-on appris hier auprès de leur avocat. À noter qu'au moment de l'accident, l'humoriste était accompagné de deux individus, qui ont pris la fuite juste après l'impact. Plus tôt dans la journée du 15 février, l'un des deux individus qui étaient présents dans sa voiture au moment des faits, a été interpellé, a fait savoir le procureur de Melun. L'autre, qui s'est rendu, a également été placé en garde à vue. Selon BFM, un des deux déclare qu'il dormait dans la voiture, une première déclaration.