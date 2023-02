Accident de Pierre Palmade : le deuxième passager présumé placé en garde à vue

Chaque jour, l'affaire connaît de nouveaux rebondissements. Le dernier en date concerne le deuxième passager qui se trouvait à bord du véhicule de l'humoriste vendredi et qui avait pris la fuite. Il a été placé en garde à vue ce mercredi 15 février à 17 heures 50. Il s'est lui-même présenté aux services de police, comme annoncé par son avocat, et il serait entendu à l'hôtel de police de Melun, comme le premier suspect.

Ce premier suspect avait été interpellé plus tôt dans la journée, annonçait le procureur de Melun. Il s'agit d'"un homme de 33 ans, de nationalité Marocaine et en situation irrégulière sur le territoire national", a révélé Cécile Ollivier, la cheffe du service police-justice de BFMTV. "Ce qui peut expliquer pourquoi il a pris la fuite", a-t-elle ajouté, avant de préciser qu'il risque d'être "suivi pour non-assistance à personne en danger, ce qui est passible de 5 ans de prison".

Elle a également révélé comment il a été retrouvé par la police : "Dans l'après-midi qui a précédé l'accident, vers midi, il était allé acheter des seringues dans une pharmacie. Il avait payé avec sa carte bleue et c'est comme cela que les policiers sont remontés jusqu'à lui."

Je n'accepte pas ses excuses

Pour rappel, l'accident s'est produit le 10 février dernier, dans la commune de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne), après que le véhicule de Pierre Palmade se soit déporté sur la voie d'en face et a percuté une voiture de plein fouet. Celle-ci était conduite par un homme de 40 ans qui, aux dernières nouvelles, a subi plusieurs opérations et est toujours en service de réanimation, tout comme son fils de 6 ans qui était à l'arrière et serait "défiguré". Il aurait "la mâchoire fracturée", d'après l'avocat des victimes Me Mourad Battikh, qui s'est exprimé mardi lors d'une conférence de presse.

Ce dernier a également révélé que l'autre passager qui était à bord du véhicule, à savoir une femme de 27 ans enceinte d'un bébé qui est malheureusement décédé depuis, avait subi "une césarienne en urgence". Mais le bébé n'aura finalement pas survécu à cette opération. En revanche, "il serait né vivant", ce qui s'avère être un point décisif dans l'enquête, car si cette information est confirmée, Pierre Palmade pourrait être poursuivi pour homicide involontaire.

Celui qui était sous l'emprise de cocaïne au moment des faits, encourt jusqu'à dix ans de prison. Pour le moment, il est en garde à vue, à l'hôpital de Melun, comme l'a révélé BFMTV ce mercredi. En ce qui concerne son état de santé, il souffre de quatre côtes cassées et quelques blessures annexes. Pour rappel, son pronostic vital était engagé le soir de l'accident. Mais il va mieux depuis, et a tenu à s'excuser auprès de la famille concernée par l'accident, comme l'a révélé sa soeur. "Je n'accepte pas ses excuses", a déclaré dans la foulée une proche des victimes.