Accident de Pierre Palmade : L'un des suspects en fuite placé en garde-à-vue, une femme également interpellée

À chaque jour, son lot de révélations. Depuis vendredi 10 février dernier, Pierre Palmade est dans la tourmente après s'être retrouvé dans un grave accident de voiture survenu à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne). L'humoriste aurait causé la collision de trois véhicules, dont le sien, celle d'une famille - une maman de 27 ans, enceinte de 6 mois, qui a perdu son bébé, un enfant de 6 ans "défiguré" et dans un état critique et son père toujours en réanimation. Si Pierre Palmade avait directement été emmené à l'hôpital pour être soigné, deux hommes qui étaient à bord de son véhicule sont toujours quant à eux activement recherchés.

Mais, d'après Le Parisien, l'un d'entre eux a été interpellé à 6h30 ce mercredi 15 février au matin à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Âgé de 34 ans, il a été placé en garde-à-vue et serait inconnu des services de police. Une femme qui l'hébergeait a elle aussi dû suivre les forces de l'ordre pour répondre à leurs questions. La veille, mardi, un autre homme avait été retrouvé par la police. Il affirmait s'être trouvé à bord de la Peugeot 3008 de Pierre Palmade avant de finalement avouer avoir menti. La deuxième personne qui a véritablement participé à l'accident serait toujours en fuite et donc recherchée.

Dix ans de prison encourus pour Pierre Palmade

Ce sont plusieurs preuves qui amènent en tout cas la police à être sur les traces des deux hommes. Le téléphone du comédien, retrouvé dans sa maison de Cély-en-Bière (Seine-et-Marne) suite à la perquisition qui y a été menée par les gendarmes de la brigade de recherches de Fontainebleau, a notamment sans doute été d'une grande aide. Lors de cette perquisition, on y a également retrouvé du matériel d'injection usagé, visiblement destiné à l'injection de cocaïne, des seringues, ainsi qu'un reliquat de produit liquide en cours d'analyse. Pierre Palmade et ses amis auraient consommer beaucoup de drogue lorsqu'ils ont décidé d'aller faire des courses. L'humoriste a d'ailleurs bien été testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment du drame. Selon le JDD, une vitesse excessive ne serait en revanche pas à l'origine de l'accident.

Pour rappel, Pierre Palmade venait de dévier de sa trajectoire lorsque son véhicule est venu "percuter de face" une autre voiture "circulant en sens inverse". Une troisième voiture a ensuite percuté à son tour les deux autres véhicules, "dans le cadre d'un sur-accident". Une enquête est ouverte pour "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois". Pierre Palmade encourt jusqu'à dix ans de prison.