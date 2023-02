Accident de Pierre Palmade : un homme arrêté et placé en garde à vue, les nouveaux éléments

"Je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. Cela est important dans le cadre de l'enquête judiciaire", avait déclaré Camille Chaize sur France Info hier matin. "Tout ce qui va permettre aux enquêteurs de rassembler des éléments est important. Il nous manque ces deux personnes. Il faut que l'on puisse les entendre pour vraiment reconstituer les faits", a poursuivi Mme Chaize.

Une heure après avoir révélé l'information de l'arrestation de cet homme, BFMTV a apporté de nouveaux éléments. En effet, on en sait plus que l'homme qui a été arrêté. Il a 47 ans d'après les informations de BFMTV, "fortement alcoolisé qui se trouvait hier sur la voie publique, dans la rue" . Se trouvant dans le département de la Somme, ce dernier a appelé la gendarmerie en disant être l'un des passagers de la voiture de Pierre Palmade. "Les gendarmes sont venus l'interpeller, ont effectivement constaté qu'il était alcoolisé et ont décidé de le placer en garde à vue au bout de quelques heures." Cet homme de 47 ans est toujours entendu par les enquêteurs afin de vérifier la véracité de ses propos. Du fait de son âge, son profil ne semble pas correspondre aux deux hommes recherchés par les enquêteurs, qui selon plusieurs sources, seraient âgés d'une vingtaine d'années.

Audition dans les prochains jours, les prochaines heures

Testé positif à la cocaïne après l'accident qu'il a provoqué, Pierre Palmade devrait être entendu dans les prochaines heures ou prochains jours au plus tard. L'état de santé de l'humoriste de 54 ans n'étant plus jugé inquiétant, il devrait être rapidement interrogé et placé en garde à vue. Si Pierre Palmade se trouve toujours dans le service réanimation de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, c'est sous surveillance. Protocole classique pour un patient ayant subi un choc thoracique. D'après les informations d'un proche, le comédien souffre de blessures importantes dont quatre côtes cassées, un poumon décollé ainsi qu'un hématome au foie.

Pour rappel Pierre Palmade est exposé à des poursuites pour "homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants" Il encourt jusqu'à dix ans de prison.

Parmi les autres victimes de l'accident, une femme enceinte de plus de six mois, qui a perdu son bébé, son beau-frère, opéré à quatre reprises, et le fils de 6 ans ce dernier pris en charge à l'hôpital Necker et dont le cerveau serait touché selon les dernières informations.