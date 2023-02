Accident de Pierre Palmade : l'enfant de 6 ans toujours dans un état grave, "son cerveau serait touché"

Parmi les victimes du grave accident de voiture survenu en Seine-et-Marne dans la soirée du vendredi 10 février se trouvaient Pierre Palmade, une femme enceinte, son beau-frère, le fils de ce dernier (un petit garçon de 6 ans) et un octogénaire dont les jours n'ont jamais été en danger. Les autres personnes impliquées n'ont malheureusement pas eu cette chance. L'enfant de 6 ans a d'ailleurs été rapidement pris en charge à l'hôpital Necker à Paris, spécialisé dans le traitement des enfants malades.

Trois jours après l'importante collision, le jeune garçon est toujours "dans un état grave" d'après les informations recueillies par BFM TV. Alors que l'un des cousins de son papa expliquait que sa tête "avait tapé la vitre" de la voiture au moment du choc, Dominique Mari, journaliste sur BFM TV envoyé aux abords de l'établissement dans lequel il est pris en charge, était en mesure de préciser que "son cerveau serait touché." C'est ce que les proches de l'enfant auraient révélé ce lundi 13 février 2023.

"Un de ses proches nous a racontés les détails de ce qu'il s'est passé au moment du choc et l'on comprend que le corps de l'enfant a été projeté vers l'avant et sa tête est venue heurter l'une des vitres du véhicule, provoquant très probablement un traumatisme crânien qui peut avoir des effets très graves. C'est sans doute pourquoi il a été pris en charge ici, à l'hôpital Necker à Paris qui est spécialisé, en grande partie, aux enfants malades" a expliqué Dominique Mari. D'après nos informations, le petit garçon a été placé dans un coma artificiel pour que son cerveau soit au repos. Son père, ayant subi plusieurs opérations et la femme enceinte, ayant perdu son bébé, - elle a été opérée du dos - sont quant à eux maintenant hors de danger.

L'enquête se poursuit

Reste à déterminer les circonstances exactes de l'accident pour les policiers. Une enquête, visant Pierre Palmade, à l'origine de la collision, a été ouverte pour "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois." Les premiers éléments ont permis de déterminer que l'humoriste de 54 ans, toujours en réanimation mais sorti d'affaires, conduisait sous l'emprise de stupéfiants. Un test d'alcoolémie a également été opéré, le résultat s'est avéré négatif.

D'après des témoins, Pierre Palmade n'était pas seul dans son véhicule. Deux personnes âgées d'une vingtaine d'années auraient été aperçues quittant les lieux. Elles sont toujours actuellement recherchées par les autorités et fortement encouragées à se rendre "dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie" afin de faire avancer l'enquête judiciaire en cours, comme l'a fait savoir Camille Chaize, porte-parole du ministère de l'Intérieur sur franceinfo.