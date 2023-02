Diaporama : Accident de Pierre Palmade : l'enfant de 6 ans toujours dans un état grave, "son cerveau serait touché"

Exclusif - Pierre Palmade (Metteur en scène) - Enregistrement de la pièce de théâtre "On refait le boulevard" au théâtre de la porte Saint-Martin à Paris, France, le 10 octobre 2016 pour une diffusion le vendredi 21 octobre à 20h55 sur France 3. Sur les planches du théâtre de la Porte-Saint-Martin, de grands comédiens français du théâtre ou du cinéma ré-interpréteront à leur manière les scènes cultes des plus grandes pièces de boulevard, de "Oscar" à "Joyeuses Pâques", en passant par "La Cage aux Folles", "Le dîner de cons", "Treize à table ou encore "Nuit d'ivresse". L'occasion de raconter l'histoire du théâtre comique entre les années 1950 et 1990, mise en scène par Pierre Palmade. © Gouhier-Jacovides/Bestimage © BestImage, © Gouhier-Jacovides/Bestimage

