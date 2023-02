Accident de Pierre Palmade : Prise de drogue "très récente", perquisition à son domicile... l'enquête avance

Voilà presque 48h que Pierre Palmade a été à l'origine d'un terrible accident de voiture survenu à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne). Il a percuté de face une voiture avec à bord une maman de 27 ans, enceinte - qui a perdu son bébé - un enfant de 6 ans et son père, dont les jours sont en danger. Une troisième voiture a été impliquée dans la collision mais le conducteur octogénaire va bien.

L'humoriste de 54 ans, toujours en réanimation mais dont les jours ne sont plus en danger était positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution au moment du drame et une enquête est actuellement en cours pour "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois". C'est dans ce cadre que ce matin dimanche 12 février - et alors que les passagers du véhicule de Pierre Palmade sont toujours recherchés - la police a fouillé la maison de Pierre Palmade. Selon une information du Parisien, une perquisition est en cours dans le village de Cély-en-Bière en Seine-et-Marne, là où se trouve sa maison. Policiers et gendarmes, accompagnés d'un chien des stups, ont investi les lieux à 10h30 et l'accès à la petite rue où se trouve la bâtisse est bloqué.

Les enquêteurs ont ainsi pu constater que les deux hommes qui sont recherchés ne se trouvaient pas dans la maison. Toujours selon Le Parisien, les "analyses toxicologiques complémentaires effectuées samedi ont permis d'établir que la prise de drogue du comédien était très récente". Rappelons que le test d'alcoolémie, lui, était négatif.

L'accident qui fait aujourd'hui tristement la Une des journaux est survenu vers 19h lorsque Pierre Palmade a dévié de sa trajectoire. Le parquet de Melun a indiqué que son véhicule est venu "percuter de face" une autre voiture "circulant en sens inverse" avec une famille à bord - une femme enceinte, un enfant de 6 ans et le frère de la conductrice. Une troisième voiture a ensuite percuté à son tour les deux autres véhicules, "dans le cadre d'un sur-accident".

Si la maman qui a perdu son bébé semble être hors de danger, ce n'est pas le cas pour l'enfant de 6 ans et son papa quadragénaire.