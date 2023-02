Pierre Palmade : Son état de santé n'est plus jugé "inquiétant", sa garde à vue est imminente

D'après les informations de BFMTV, tombées ce lundi soir, l'état de santé de Pierre Palmade, victime d'un grave accident de la route vendredi dernier, ne serait plus "inquiétant". S'il est encore en réanimation, c'est uniquement sous surveillance, car il s'agit du protocole habituel à la suite d'un choc thoracique. D'après les informations d'un proche, Il a subi des blessures importantes dont 4 côtes cassées, un poumon décollé ainsi qu'un hématome au foie. Mais sa vie n'est plus en danger, ce qui signifie que sa garde à vue, qui est pour le moment suspendue à l'accord du corps médical, devrait se dérouler plus tôt que prévu. Notamment et possiblement demain matin.

Car pour rappel, il est exposé à des poursuites pour "homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants", les analyses toxicologiques ayant révélé la prise de cocaïne au moment des faits. Il avait été retrouvé incarcéré dans sa voiture après un choc avec deux autres véhicules dans un accident de la circulation qui s'est produit à hauteur de la commune de Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne, à proximité de Dammarie-les-Lys, sur la RD372. Il avait été hospitalisé au service de réanimation du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), son pronostic vital étant à ce moment-là engagé.

Trois personnes ont été grièvement blessés lors de l'accident de la route impliquant la responsabilité de Pierre Palmade ce 10 février 2023. D'après les premiers éléments de l'enquête, la Peugeot de l'humoriste a percuté frontalement une Renault Mégane - après s'être déporté - dans laquelle se trouvaient trois personnes : une femme enceinte, son beau-frère de 40 ans - qui conduisait la voiture - et l'enfant de ce dernier, âgé de six ans. Vendredi soir, ils étaient tous trois en urgence absolue et grièvement blessés.

La jeune femme, enceinte de plus de six mois, a perdu son enfant mais ses jours ne sont plus en danger. Elle a subi depuis une opération du dos. Suite à ce drame, le procureur a décidé de requalifier l'enquête en homicide et blessures involontaires par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de plus de trois mois. En effet, Le parquet a considéré que le foetus était viable, ce qui explique le nouveau chef d'enquête. Un médecin devra désormais déterminer lors de l'autopsie si le bébé a respiré ou pas [poumons ouverts]". De tristes détails.

Les deux passagers toujours recherchés

Les trois victimes sont toujours hospitalisés. Le petit garçon de 6 ans était toujours, ce lundi 13 février, dans le coma artificiel ou les médecins de l'hôpital Neker l'ont placé pour laisser son cerveau au repos. Son pronostic vital est toujours engagé. Il souffre également de blessures à la mâchoire et au menton. Son père est "polytraumatisé" et a été opéré à quatre reprises, notamment du coeur. "Il a été touché aux dents, aux bras, aux jambes", précisait son cousin auprès du journal Le Parisien. Gravement blessé, ses jours ne sont toutefois plus en danger, a précisé son cousin auprès de BFM TV.

A noter que Pierre Palmade était accompagné dans son véhicule par deux passagers, qui ont finalement décidé de prendre la fuite juste après l'impact. Un comportement irresponsable passible de poursuites pour "non-assistance à personne en danger". Le ministère de l'Intérieur a notamment appelé les deux fuyards, toujours recherchés, à se rendre ce lundi.