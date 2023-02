Pierre Palmade placé en garde à vue suite à son accident

Il y a du nouveau dans l'affaire Pierre Palmade, qui pour rappel fait référence à l'accident de la route dans lequel est mis en cause l'humoriste le vendredi 10 février 2023. Il vient d'être placé en garde à vue, peu avant 14 heures, selon le procureur de Melun. Une information confirmée par BMFTV, qui a précisé que celle-ci pourrait durer maximum 48h, jusqu'à ce que les policiers obtiennent des explications et des précisions concernant ce dossier.

Pour rappel, ce grave accident de voiture était survenu à Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne) vendredi dernier. L'humoriste, sous l'emprise de cocaïne au moment des faits, avait causé la collision de trois véhicules, dont le sien, et surtout celui d'une famille brisée. Il avait été emmené d'urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre car son pronostic vital était engagé. Mais il va mieux depuis. S'il a quatre côtes cassées et quelques blessures annexes, ses jours ne sont désormais plus en danger.

Le bébé "serait né vivant"

En revanche, cet accident aura grièvement blessé le conducteur du véhicule percuté, qui serait toujours réanimation, tout comme son fils de 6 ans, qui a "la mâchoire fracturée" et est "défiguré", a révélé l'avocat des victimes de la famille, Me Mourad Battikh, mardi. L'accident a également causé la mort d'un bébé, qui se trouvait dans le ventre d'une femme de 27 ans, qui était enceinte de 6 mois, d'une petite fille.

Malgré une "césarienne organisée en urgence", le bébé est décédé. Mais, même si "cela reste à confirmer", "il serait né vivant", d'après l'avocat. Un point décisif dans cette affaire, car si ce fait est avéré, Pierre Palmade pourrait être condamné pour homicide involontaire. Il encourt jusqu'à dix ans de prison.

A noter qu'à bord de son véhicule se trouvaient deux passagers qui avaient décidé de prendre la fuite juste après l'accident. L'un des suspects a été interpellé, a-t-on appris auprès de l'AFP ce matin, tandis que le second aurait pour intention de se rendre. Enfin, Pierre Palmade a souhaité présenté ses excuses auprès des victimes après ce drame. Mais ces dernières seraient "insensibles" aux mots prononcés par l'humoriste.