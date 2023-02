Accident de Pierre Palmade : L'état de deux des victimes en réanimation révélé

Une nouvelle information vient de tomber ce 16 février 2023 au sujet de l'accident provoqué par Pierre Palmade le vendredi 10 février. Tandis que la garde à vue de l'humoriste se poursuit, on en sait plus sur les trois personnes à l'hôpital, victimes de la violente collision, grâce aux informations de BFMTV. Les enquêteurs continuent d'interroger l'homme de 54 ans sur les circonstances du crash, tandis qu'il se trouve à l'hôpital de Melun sous surveillance, exfiltré en toute discrétion de celui du Kremlin-Bicêtre où il se trouvait précédemment. Cela fait désormais plus de vingt heures que Pierre Palmade est en garde à vue pour "homicide et blessures involontaires". Seule son avocate peut lui rendre visite, il n'a plus de contact avec sa famille, comme dans une bulle coupée du monde et sous surveillance policière.

Selon la chaîne d'information continue, quelques nouvelles plus rassurantes ont émergé concernant deux des trois victimes, bien qu'elles restent parcellaires. Le conducteur et son fils de six ans sont toujours en réanimation mais ils vont mieux d'après leur entourage. On ne sait pas précisément si le petit garçon est sorti du coma dans lequel il a été plongé, mais leur état s'améliore. Le papa a subi sept opérations tandis que son enfant a été très touché au niveau de la mâchoire. Décrit comme défiguré, il est actuellement intubé.

Un drame de la route sur fond de stupéfiants

L'accident s'était produit au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, sur la D372. L'humoriste, qui était sous l'emprise de cocaïne à ce moment-là, avait percuté une Renault Mégane et ses trois passagers, à savoir le conducteur, un homme de 38 ans toujours en réanimation, tout comme son fils de 6 ans, assis à l'arrière de la voiture.

Avec le conducteur et son fils se trouvait une jeune femme de 27 ans, enceinte d'une prtitefille qui est malheureusement décédée malgré "une césarienne organisée en urgence" a indiqué son avocat. Le bébé serait toutefois "né vivant" d'après l'avocat, ce qui expose Pierre Palmade à une peine pour homicide involontaire. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison.

Pierre leur demande pardon

Pierre Palmade regrette ce qu'il s'est passé. "Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon", a-t-déclaré sa soeur ce mardi 14 février. Des excuses toutefois qualifiées d'"inaudibles" par Me Mourad Battikh. A noter que le comédien va mieux depuis l'accident. Si son pronostic vital était engagé le soir de l'accident, ses jours ne sont désormais plus en danger. Mais il a quatre côtes cassées et quelques blessures annexes.

Plus tôt dans la journée du 15 février, l'un des deux individus qui étaient présents dans sa voiture au moment des faits, a été interpellé, a fait savoir le procureur de Melun. L'autre a également été placé en garde à vue. Précisons également que l'humoriste a été cité dans une affaire de drogues encore huit jours avant le drame.