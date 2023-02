Pierre Palmade déjà impliqué dans une affaire de "chemsex" huit jours seulement avant l'accident

Bien qu'il sera long, le dénouement de l'affaire Pierre Palmade semble s'accélérer. Le comédien de 54 ans a été impliqué dans un très grave accident de la route le 10 février dernier près de son domicile, dans la commune de Villiers-en-Bière (Seine-et-Marne), après que son véhicule se soit déporté sur la voie d'en face et a percuté une voiture de plein fouet. À son bord, un homme de 38 ans qui a subi plusieurs opérations et est toujours en service de réanimation, sa belle-soeur de 27 ans enceinte de 6 mois qui a perdu l'enfant qu'elle attendait dans l'accident - bien que celui-ci "serait né vivant" après une césarienne d'urgence - et un enfant de 6 ans qui est d'ores et déjà "défiguré" et dont "le cerveau serait touché", lui aussi toujours admis en service de réanimation dans le coma et "branché aux machines". Dans la voiture de Pierre Palmade, deux jeunes hommes ont été aperçus avant de prendre la fuite.

L'humoriste, qui n'a lui que quatre côtes cassées et quelques blessures annexes, est hors de danger et devrait être entendu par les enquêteurs prochainement. Il a été contrôlé positif à la cocaïne ainsi qu'à des médicaments de substitution au moment du drame. Une prise très récente selon les premiers éléments. Seulement, si Pierre Palmade avait bel et bien entamé une cure de désintoxication, il a également été cité dans une affaire de "chemsex" seulement huit jours avant l'accident.

Une information que l'on doit au journal Le Figaro. En effet, le nom de l'acteur apparaissait dans une affaire de drogue avec un "escort boy" le 2 février dernier. L'affaire a été jugée devant la 14ème chambre correctionnelle du tribunal de Paris, mais l'humoriste n'avait pas été poursuivi pour ces faits qui remontent à 2021.

Une affaire qui remonte à 2021

Un dealer avait était arrêté à Paris, ainsi que plusieurs clients. Parmi eux, un jeune homme possédant la carte bleue de Pierre Palmade. Ce dernier a alors été convoqué par la police, qui l'a par la suite interrogé. Le comédien a reconnu avoir confié sa carte de crédit à ce jeune "escort boy" pour qu'il leur achète des sextoys ainsi que de la drogue. Il a également admis être un consommateur, lui qui est récidiviste puisqu'il a déjà été condamné pour des faits similaires par le passé.

Seulement le dossier s'arrête là puisqu'il n'a pas été poursuivi comme usager selon la procédure. Me Céline Lasek, l'avocate de l'acteur contactée par Le Figaro, a déclaré qu'elle ne s'était pas occupée de ce dossier-là. Suite à l'accident, Pierre Palmade est désormais visé par une double enquête pour "homicide et blessures involontaires" et "infraction à la législation sur les stupéfiants". Par ailleurs, l'un des deux suspects en fuite a été placé en garde-à-vue et une femme a également été interpellée. Reste maintenant à voir quels seront les nouveaux éléments dans cette affaire particulièrement suivie.