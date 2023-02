Pierre Palmade avait entamé une cure de désintoxication, un "protocole" loin de la France

Pierre Palmade est sorti du service réanimation de l'hôpital Kremlin-Bicêtre à Paris dans lequel il a été pris en charge dans la soirée du vendredi 10 février. Ce jour-là, le destin de l'humoriste a définitivement basculé. Alors qu'il circulait sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, Pierre Palmade aurait perdu le contrôle de son véhicule qui s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet la voiture qui arrivait en face selon des témoins. À son bord, un homme de 40 ans, son fils de 6 ans et sa belle-soeur de 27 ans, enceinte de 6 mois.

Si le pronostic vital du conducteur et de la jeune femme, qui a perdu son bébé, ne sont plus en danger, l'état du petit garçon est encore critique. Le cerveau serait touché, sa tête ayant violemment percuté la vitre au moment du choc : "Il était là sans être là. Il est branché aux machines et il est toujours dans un état super critique. On attend. Dès qu'on reçoit un coup de fil ou qu'on veut se renseigner, on tremble vis-à-vis de la réponse que l'on va avoir. C'est une famille complète qui a été détruite" a récemment affirmé la cousine du garçonnet à RTL.

La responsabilité de Pierre Palmade est fortement engagée. Si le test d'alcoolémie qui a été réalisé s'est révélé négatif, des traces de cocaïne, dont la prise était récente, ont été retrouvées. Une enquête a été ouverte pour "homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants." Cette addiction dont il ne s'est jamais caché, Pierre Palmade avait tenté à nouveau de s'en débarrasser. Comme le dévoile Paris Match, il avait même entamé une énième cure de désintoxication en septembre dernier en Tunisie, un protocole de "10 à 14 jours" qu'il aurait finalement écourté avant de rentrer à Paris.

Un homme interpellé

D'après des témoins en possession d'une caméra embarquée dans leur voiture, deux personnes âgées d'une vingtaine d'années se trouvaient dans le véhicule de Pierre Palmade au moment de l'accident. Elles auraient pris la fuite, capuche sur la tête. Après un appel de la porte-parole du ministère de l'Intérieur, un SDF âgé de 47 ans s'est présenté comme l'un des passagers ayant pris la fuite. Ce dernier a été arrêté et placé en garde dans la Somme et BFMTV a finalement fait savoir que l'homme en question avait avoué avoir menti, après avoir fait un pari avec une connaissance. Une grande perte de temps pour les enquêteurs !

En attendant de faire toute la lumière sur cette affaire, un autre événement a semé le trouble. La maison de Pierre Palmade, perquisitionnée à deux reprises dans le cadre de l'enquête, a été visitée d'après Le Parisien. Plus précisément son studio attenant à sa propriété située à Cély-en-Bière. Pour l'heure, impossible de savoir si des objets ont été volés. Les enquêteurs attendent de pouvoir interroger Pierre Palmade afin d'être fixés sur de possibles vols. Ce sera alors au parquet de choisir si l'humoriste sera placé en garde à vue ou entendu en audition libre pour donner sa version des faits. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison.