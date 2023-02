Pierre Palmade est sorti de réanimation, il a rejoint un autre service du Kremlin-Bicêtre

Vendredi 10 février,Pierre Palmade a provoqué un terrible accident sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. En plus de l'humoriste de 54 ans, on compte également trois blessés graves : un enfant de 6 ans toujours plongé dans coma artificiel, son papa et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Depuis ce jour, sont activement recherchés deux hommes, qui accompagnaient Pierre Palmade dans sa voiture et qui ont pris la fuite. Ce lundi 13 février, une personne a été arrêtée et placée en garde à vue dans la Somme. Il s'agit d'un SDF de 47 ans qui n'a rien à voir, à priori, avec cette affaire.

Alors que les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger, l'humoriste qui a entre autres quatre côtes cassées, vient de sortir du service de réanimation, comme rapporté par BFMTV, ce mardi 14 février. Il va être suivi en chirurgie digestive au Kremlin-Bicêtre, son état n'étant plus inquiétant. Il va mieux. Sa garde à vue pourrait donc démarrer dans les prochaines heures, les médecins l'ayant autorisé à quitter la réanimation. Garde à vue ou audition libre, le parquet prendra la décision.

Rappelons que seule l'équipe médicale peut autoriser une quelconque audition de l'humoriste. Tous présents dans la voiture percutée, les passagers de la Mégane eux, se trouvent toujours dans une situation inquiétante. Les jours de la femme enceinte, qui a perdu son bébé, ne sont plus en danger mais son état est toujours très préoccupant. Quant au petit garçon de 6 ans, il est toujours dans le coma artificiel et son père polytraumatisé a subi au moins cinq opérations, et se trouve toujours dans un état grave.

La maison de Pierre Palmade cambriolée

Quelques jours après ce terrible accident, un autre élément est venu jeté à nouveau du mystère à cette affaire trouble. Dans la nuit de lundi à mardi 14 février, on a appris du Parisien que la maison secondaire de Pierre Palmade a été cambriolée. Un ou plusieurs voleurs se sont introduits dans le studio de l'artiste de 54 ans, qui jouxte ce domicile à Cély-en-Bière, résidence qui a fait l'objet de deux perquisitions dans l'enquête sur l'accident. Jusqu'ici, on ignore toujours si des objets y ont été ou non dérobés.