Accident de Pierre Palmade : L'enfant de 6 ans dans le coma et "branché aux machines", sa famille est "détruite"

Quatre jours ont passé depuis l'accident provoqué par Pierre Palmade sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne. En plus de l'humoriste vedette, on compte trois blessés graves dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Et alors que depuis vendredi deux hommes sont activement recherchés, une personne a été arrêtée hier et placée dans la garde à vue dans la Somme... "La police a arrêté cette nuit un individu qui serait l'un des deux passagers de la voiture de Pierre Palmade", a dans un premier temps fait savoir Pascale de La Tour du Pin sur BFMTV, avant que les enquêteurs ne découvrent que le profil de l'homme arrêté ne correspond pas aux hommes recherchés. Selon plusieurs témoins, ils seraient âgés d'une vingtaine d'années et l'homme arrêté il y a quelques heures a 47 ans et était alcoolisé au moment de son arrestation. Celui-ci qui a déclaré se trouver dans la voiture de Pierre Palmade le jour de l'accident. L'homme se trouve toujours en garde à vue... Mais quid de l'état des trois blessés ?

C'est RTL qui révèle quelques nouvelles informations ce jour. Tous présents dans la voiture percutée par Pierre Palmade, les passagers de la Mégane se trouvent toujours dans une situation inquiétante. On apprend néanmoins que les jours de la femme enceinte, qui a perdu son bébé, ne sont plus en danger mais son état est toujours très préoccupant, ce qui n'est pas le cas du petit garçon et de son père. En effet, ces derniers sont toujours dans le coma. Nos confrères ont pu rencontrer Fatma, la cousine du jeune garçon. Celle-ci a pu lui rendre visite à l'hôpital Necker. "Il était là sans être là. Il est branché aux machines et il est toujours dans un état super critique. On attend, a-t-elle fait savoir. Dès qu'on reçoit un coup de fil ou qu'on veut se renseigner, on tremble vis-à-vis de la réponse que l'on va avoir. C'est une famille complète qui a été détruite."