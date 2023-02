Pierre Palmade exfiltré en toute discrétion, détails de sa garde à vue très particulière à l'hôpital

C'est un nouvel élément qui vient de s'ajouter à l'affaire Pierre Palmade. On en sait désormais plus sur sa garde à vue pour "homicide et blessures involontaires" d'une durée de 48 heures pour laquelle le corps médical a donné son feu vert. Selon nos informations, l'artiste qui a provoqué un accident grave le 10 février 2023 a été exfiltré par les sous sols de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), à l'abri des regards et transporté dans celui de Melun, celui-ci était très proche du palais de justice de la ville. On l'a fait rentrer par l'arrivée des pompiers dans la plus grande discrétion, le plaçant ensuite dans une chambre d'hôpital sécurisée, fenêtres bloquées avec deux policiers devant. À l'issue de la garde à vue, les enquêteurs vont rendre compte au procureur des éléments en leur possession pour voir qu'elle sera la prochaine étape et s'il y aura l'ouverture d'une information judiciaire, expliquent les experts sur BFMTV.

Le Parisien précise que le comédien et metteur en scène de 54 ans est désormais sous la menace d'une mise en examen, voire d'un placement en détention provisoire. Pour l'heure, seule son avocate Me Céline Lasek, peut pénétrer dans sa chambre sécurisée. Le quotidien ajoute que les "questions sur le réseau qui le fournit en cocaïne et autres stupéfiants ne viendront que dans un second temps, dans le cadre d'une enquête parallèle dirigée par la gendarmerie". Quant aux deux autres passagers du véhicule de Pierre Palmade au moment des faits, ils ont été placés en garde à vue.

Une tragédie familiale

Pour rappel, l'humoriste était à bord de sa voiture le vendredi 10 février, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière dans le sud de la Seine-et-Marne, avant de percuter une Renault Mégane. Il fut alors immédiatement transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, son pronostic vital étant engagé. Mais il va beaucoup mieux depuis. S'il a toutefois quatre côtes cassées et quelques blessures annexes, il a pu sortir de réanimation.

Alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne au moment de l'accident, il a causé la mort d'un bébé qui se trouvait dans le ventre de sa maman, une jeune femme de 27 ans qui était à bord, en tant que passagère, du véhicule percuté par l'humoriste. C'est une petite "fille" qu'elle était censée accueillir en mai prochain, avait révélé mardi son avocat Me Mourad Battikh, lors d'une conférence de presse diffusée sur BFMTV.

Le petit garçon de 6 ans "défiguré"

L'avocat a également précisé que la jeune femme a subi "une césarienne organisée en urgence" afin de sauver l'enfant. Malheureusement, ce dernier n'a pas survécu à l'opération. Il serait toutefois "né vivant", ce qui n'arrange pas les affaires de Pierre Palmade, puisqu'il pourrait être condamné pour "homicide involontaire".

À bord de cette voiture se trouvait également un homme de 38 ans. C'est lui qui conduisait le véhicule. Il est actuellement, après avoir subi sept opérations, toujours en réanimation, tout comme son fils de 6 ans, qui était assis à l'arrière. Ce dernier est "défiguré". Il a "la mâchoire fracturée", a détaillé Mourad Battikh, qui défend également le père et son fils. Pierre Palmade s'est excusé pour ce qu'il s'est passé, a révélé sa soeur. Mais ces excuses sont jugées comme "inaudibles" par les proches des victimes, d'après l'avocat.