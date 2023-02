"Il réalise l'horreur" : La soeur de Pierre Palmade s'exprime pour lui, après le terrible accident

Pierre Palmade a provoqué un terrible accident sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, vendredi 10 février. Il a percuté une Mégane, et ses trois passagers sont blessés graves : un enfant de 6 ans toujours plongé dans le coma artificiel, son papa et une femme enceinte qui a perdu son bébé. Autour de ce sombre accident, il y a aussi la recherche active de deux hommes, qui accompagnaient Pierre Palmade dans sa voiture et qui ont pris la fuite. Ce lundi 13 février, une personne a été arrêtée et placée en garde à vue dans la Somme, mais il s'agissait d'un SDF de 47 ans qui n'a rien à voir avec cette affaire. Alors que des membres de la famille des blessés de la Mégane se sont exprimés,

Alors que les jours de Pierre Palmade ne sont plus en danger, c'est la soeur de l'humoriste qui a pris la parole. Comme rapporté par l'AFP, Hélène Palmade a confié : "Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon", a-t-elle livré, ce mardi 14 février. "J'ai pu voir mon frère Pierre à l'hôpital", a-t-elle indiqué, alors que l'artiste de 54 ans vient d'être transféré du service de réanimation à celui de chirurgie digestive du Kremlin-Bicêtre. Selon elle, Pierre Palmade "se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé".

Il assumera toutes les conséquences

"L'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste, fait savoir Hélène Palmade. Il prie, et nous avec lui, pour que [que les victimes] s'en sortent avec le moins de séquelles possibles. Il prie. Il prie vraiment. Il ne pense qu'à eux. Il assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme."

Rappelons que Pierre Palmade a quatre côtes cassées et quelques blessures annexes. Ses jours ne sont plus en danger. Il va être suivi en chirurgie digestive au Kremlin-Bicêtre, son état n'étant plus inquiétant. Sa garde à vue pourrait donc démarrer dans les prochaines heures, les médecins l'ayant autorisé à quitter la réanimation. Les jours de la femme enceinte, qui a perdu son bébé, ne sont plus en danger mais son état est toujours très préoccupant. Quant au petit garçon de 6 ans, il est toujours dans le coma artificiel et son père polytraumatisé a subi au moins cinq opérations, et se trouve toujours dans un état grave.