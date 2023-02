Pierre Palmade : Muriel Robin et sa femme Anne Le Nen "bouleversées" à son chevet

Sa garde à vue, annoncée ce mercredi après-midi, va sûrement permettre de comprendre enfin les circonstances du drame absolu qui s'est joué ce vendredi, sur les routes de la Seine et Marne . Alors qu'il vient de passer plusieurs jours à faire la fête sous l'emprise de stupéfiants, Pierre Palmade monte dans sa voiture, accompagné d'amis, pour aller acheter à manger. Mais sa conduite, altérée par la cocaïne et les différentes drogues auxquelles il a été testé positif, devient dangereuse et il finit par entrer violemment en collision avec la voiture qui roule sur la voie d'en face. Pourquoi ce changement brutal de trajectoire ? Il s'en explique en ce moment même, s'il s'en souvient...

Le bilan de l'accident est lourd : le conducteur du deuxième véhicule est gravement blessé et "broyé", selon son avocat ,sous le tableau de bord, sa belle-soeur, à ses côtés, perd le bébé dont elle était enceinte de six mois. Le petit garçon à l'arrière, quant à lui, serait "défiguré" et toujours dans le coma. Le comédien, quant à lui, est victime de plusieurs fractures et transporté à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Sur place, prévenues rapidement, des amies fidèles, toujours là pour lui : Muriel Robin et Anne Le Nen. Toutes deux ont craint pour sa vie selon le nouveau numéro de Paris Match ce jeudi, qui raconte leur arrivée aux urgences dès le vendredi soir. A ce moment là, les deux femmes ne savent pas encore "ce qu'il s'est passé".

Il faut dire que les deux comédiennes sont particulièrement proches de Pierre Palmade. Muriel Robin le connaît depuis plus de trente ans et leurs débuts avec le metteur en scène Roger Louret, décédé il y a quelques jours. Tous les deux ont souvent collaboré ensemble au théâtre et elle connait parfaitement bien les travers et les délires du comédien. "Muriel a toujours été là pour son 'Pierrot', capable de lui passer un savon dans les moments sombres, sachant aussi la qualité de son travail", précisent nos confrères.

"Je pleurais parfois"

"Sur place, Muriel et Anne aperçoivent la famille Yakut et vacillent, bouleversées par le malheur et l'incompréhension. Et si leur Pierre était responsable d'un drame ?", narre par la suite Paris Match. Malheureusement, la suite leur donnera raison. Pour le moment, aucune n'a fait de commentaire public, mais la période est dure pour Muriel Robin, déjà touchée par la mort de "son frère" Roger Louret il y a quelques semaines.

Et par celle du producteur Franck Saurat en décembre dernier. D'ailleurs c'est elle qui aurait fait replonger Pierre Palmade dans ses addictions, toujours selon nos confrères : "Il a mal vécu la disparition brutale de son ami. C'est ce dernier qui lui a remis le pied à l'étrier télévisuel, l'accompagnant dans son émission La Fine équipe diffusée fin 2022. Franck Saurat s'est éteint brutalement le 8 décembre, d'un infarctus foudroyant". Il avait 55 ans, l'âge de Pierre Palmade.. ou presque.

Une perte difficile, malgré le soutien de plusieurs amis. Michèle Laroque, une autre complice de longue date, a précédemment témoigné de sa peine de le voir dans cet état difficile. "Quand Pierre arrivait sur scène, je voyais très vite dans quel état il était. Je pleurais parfois avant que le rideau s'ouvre tellement je comprenais qu'il était ailleurs. Mais il disait que tout allait bien...", avait-elle déclaré par le passé.Isabelle Mergault avait elle aussi témoigné de sa peine sur Instagram dès vendredi, avant de connaître les conséquences de ce dramatique accident.

Des amis fidèles, qui vont avoir du mal à oublier ce terrible drame...