Obsèques de Roger Louret : Muriel Robin en larmes et soutenue par sa femme Anne, Francis Cabrel très ému

C'est un grand metteur en scène qui nous a quittés le 25 janvier dernier : homme de théâtre, metteur en scène récompensé de nombreux Molière, Roger Louret est mort à 72 ans après une longue maladie. Une nouvelle qui a particulièrement attristé ses proches, réunis ce lundi ce lundi 30 janvier à Monclar (Lot-et-Garonne), sa ville de coeur.

Et parmi les premières à prendre la parole, Muriel Robin, particulièrement émue et touchée. Les larmes aux yeux, la comédienne a salué la mémoire de celui qui a, en partie, lancé sa carrière. Pour l'occasion, elle était bien sûr accompagnée de sa femme Anne Le Nen, qui ne l'a pas quittée. Toujours à ses côtés, même dans les moments les plus durs, celle-ci a sûrement dû voir à quel point Muriel Robin était triste d'avoir perdu un mentor et un ami, le "frère qu'elle avait choisi" selon ce qu'elle avait confié au Sud-Ouest.

Très touchée, elle a pu également compter sur le soutien d'Elie Semoun, qui fait lui aussi partie des acteurs dénichés par Roger Louret et sa troupe de Baladins en Agenais. Comme Muriel Robin (ou encore Guy Bedos, Jean-Francois Derec, Pierre Palmade ou Mimie Mathy), il avait également pu bénéficier bien plus tard des conseils de son ami Roger Louret pour la mise en scène de ses spectacles.

Plus jamais pareil sans toi

Et c'est le visage fermé qu'il a rejoint la salle de Monclar. Vêtu de noir, il a écouté, avec beaucoup d'intérêt, les proches de son ami parler de lui et rendre hommage à une carrière complètement folle. Autre humoriste,Jeanfi Janssens avait également fait le déplacement, triste de perdre un grand homme de théâtre, un monde où il est arrivé en 2015.

Jean-Marc Dumontet, producteur et propriétaire de différents théâtres parisiens était aussi présent, tout comme la comédienne Annie Grégorio ou Francis Cabrel, venu en voisin et qui semblait très ému derrière ses lunettes noires. Grands absents de la cérémonie, Mimie Mathy et Pierre Palmade n'avaient pu faire le déplacement, ce qui ne les a pas empêchés d'avoir une belle pensée pour Roger Louret.

A l'annonce de sa mort, l'interprète de Joséphine Ange Gardien avait notamment été particulièrement émouvante sur Twitter : "Ici sans toi sur Terre, ce ne sera plus jamais pareil."