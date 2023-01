Roger Louret : Mort du célèbre metteur en scène et fondateur des Baladins en Agenais

Le comédien et metteur en scène Roger Louret s'est éteint ce mercredi 25 janvier à 72 ans, alors qu'il se battait contre un cancer depuis plusieurs mois. À l'annonce de sa maladie, il avait choisi de s'installer dans son village natal pour se soigner. Il a vécu ses derniers jours dans le Villeneuvois. Celui qui avait mis en scène Muriel Robin, Pierre Palmade, Guy Bedos ou encore Elie Semoun, n'avait jamais quitté totalement le Lot-et-Garonne, malgré sa carrière sur Paris, en revenant régulièrement au coeur du théâtre Huguette-Pommier à Monclar à la tête de la troupe des Baladins qu'il avait fondée.

"Je suis né à Balade près d'un lieu-dit qui s'appelle l'Amérique, dans le village de Coulx près de Monclar, dans le Lot-et-Garonne. Je n'aime pas être devant. Plus on est star, plus on est seul. Je le sais parce que j'ai croisé beaucoup de stars dans ma vie. Moi j'ai préféré rester proche des jeunes, à Monclar. Peut-être parce que la peur de vieillir m'a pris très tôt. Je suis atteint du syndrome de Dorian Gray, livre d'Oscar Wilde qui affirmait : 'Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais'", expliquait-il notamment à ce propos dans les colonnes de La Dépêche du Midi de Toulouse en 2016.

Des comédies musicales à succès

Il n'a donc jamais oublié la fidélité et l'affection des spectateurs lot-et-garonnais auxquels il a toujours dédié ses tournées de spectacles, dans le sillage de la capitale. A noter que Roger Louret a également créé une douzaine de comédies musicales, dont la plus célèbre est Les Années Twist (1,4 million de spectateurs), couronnée par un Molière en 1994.

On lui doit aussi La Java des mémoires (nommé aux Molières 1993), Les Z'années Zazous (nommé aux Molière 1996), La Fièvre des années 80 (nommé aux Molières 1999) et bien d'autres encore... Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a lui-même joué dans une vingtaine de pièces de Molière, Goldoni, Labiche, Corneille, Marivaux ou encore Musset.