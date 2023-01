Mort de Roger Louret : "Ce ne sera plus jamais pareil", Mimie Mathy exprime son immense tristesse

Durant toute sa carrière, il a été dans l'ombre des plus grands... Décédé ce mercredi 25 janvier à l'âge de 72 ans, à Villeneuve sur Lot, après une longue bataille contre le cancer, Roger Louret n'a eu de cesse d'accompagner les stars de l'humour et du théâtre en mettant en scène leurs spectacles les plus connus, leurs sketchs les plus drôles. Parmi ses plus proches, l'homme, dont la mort a été annoncée à l'AFP par son frère Guy, comptait notamment des grands noms tels que Guy Bedos, Pierre Palmade, Mimie Mathy ou encore Annie Girardot, qui ont tous bénéficié de son oeil avisé.

Et certains lui doivent plus encore : Muriel Robin ou Elie Semoun ont tous les deux été révélés par Roger Louret, qui a cru en leur talent dès le début. L'ancien complice de Franck Dubosc dans Les Petites Annonces, a d'ailleurs publié un message émouvant sur son compte Instagram à destination de "mon, notre Roger Louret, le premier à croire en moi alors que je n'avais que 19 ans". "Il a ouvert la voie à tellement d'actrices et d'acteurs. Il était généreux, vif, cultivé, plein d'autodérision, inventif, moderne. Et surtout, il a partagé, partagé. Mon message n'est rien à côté de ce grand monsieur du théâtre et de la vie qui nous quitte. Pensées à Guy et à sa famille", a-t-il écrit, touchant.

Multi-récompensé et découvreur de talents

Un grand monsieur qui s'en va retrouver notamment Annie Girardot et Guy Bedos, eux aussi décédés en 2011 et 2020. Mais Elie Semoun rappelle surtout à quel point Roger Louret était le maître en France du spectacle vivant, notamment grâce à sa troupe des "Baladins en Agenais" qu'il avait créée en 1973 dans son village de Monclar et qui a accueilli de très nombreux artistes français avant sa dissolution en raison de soucis financiers en 2001.

Neuf fois nommé aux Molières, notamment pour divers spectacles musicaux, il était également un auteur brillant d'une trentaine de pièces. Et avait même fait partie d'une émission de TV : engagé avec sa troupe entre 1995 et 2000 pour Les Années Tubes, présentée par Jean-Pierre Foucault, il avait réussi brillamment à se faire un nom. Le présentateur historique de TF1 a donc tenu, lui aussi à lui rendre hommage : "Roger Louret est parti aujourd'hui.. Découvreur de talents, créateur de génie, il nous a offert à TF1 cinq années d'années tubes inoubliables. Merci", a-t-il écrit dans un tweet.

Mimie Mathy a elle aussi publié un hommage sur Twitter : "Mon Roger je voulais juste te rassurer une dernière fois. Ici sur terre sans toi, ce ne sera plus jamais pareil. Combiens d'amis sont passés par tes baladins? Combien te doivent le début de leur carrière ?"