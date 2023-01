Muriel Robin et sa femme Anne, vacances en amoureuses à Maurice : vidéo des mariées au paradis !

Les internautes, ravies de constater un tel bonheur sur leurs visages, n'ont pas manqué de commenter ce voyage à l'autre bout du monde, parfait et nécessaire pour recharger les batteries en plein hiver : "Trop beau, c'est top", "Génial, profitez bien", "Magnifique votre tourbillon du bonheur. Qu'il dure toute votre vie", "Merci pour ce partage merveilleux", "Que vous êtes belles toutes les deux."

Muriel et Anne, duo indissociable

Depuis leur rencontre en 2006, Muriel Robin et Anne Le Nen ne se sont plus lâchées d'une semelle. Evidemment, les deux femmes, comme tous les couples, ont traversé des périodes de turbulences qu'elles ont toujours réussi à surmonter. Leur secret ? "C'est l'amour. Quand l'amour l'emporte sur le reste. Quand on est en couple depuis pas mal d'années, on sait ce qu'on traverse, on a parfois envie de partir en courant parce qu'on n'en peut plus !", avait confié Muriel Robin à Télé-Loisirs en avril dernier.

Loin d'elles l'idée de fuir, au contraire : "Je ne sais pas si c'est le fait d'être deux femmes, mais je pense que ça change les choses au niveau du dialogue : on met des mots sur ce qui s'est passé. On a toutes les deux une forme de lucidité. Moi, j'ai des trucs qui sont encore à améliorer et surtout on sait reconnaître quand on a tort. Et si l'autre est amoureux, il reste ! Anne, c'est mon âme soeur. Je ne peux pas vivre sans elle. C'est comme ça. Et elle non plus sans moi", indiquait Muriel Robin. Une belle histoire qui n'est pas près de s'arrêter.