Diaporama : Accident de Pierre Palmade : Le père a le "larynx enfoncé" et va subir sa 7e opération, nouvelles révélations

1 / 15 Accident de Pierre Palmade : Le père a le "larynx enfoncé" et va subir sa 7e opération, nouvelles révélations

L'affaire Palmade suit son cours, une semaine après le terrible accident que l'humoriste a provoqué.

Nouvelles révélations sur l'état de santé des victime dans l'Affaire Palmade

On vient d'en apprendre plus sur l'état des victimes de l'accident, par la biais de leur famille.

C'est BFMTV qui a dévoilé que des membres de la famille des victimes de l'accident ont donné des informations ce matin sur leur état de santé.

Le père qui conduisait la voiture souffre de multiples fractures, il a son pied gauche très abîmé, il aura du mal à remarcher.

Son larynx a été enfoncé, il a un pansement autour du cou.

Au sujet de l'enfant de 6 ans, ce dernier a des vertiges et est encore sous le choc, il ne pourra plus jamais parler et manger comme avant, d'après ce qu'ont dit les médecins à la famille.

