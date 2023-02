Diaporama : Accident de Pierre Palmade : Les victimes portent plainte contre l'humoriste, dernières informations

2 / 15

Nouvelles informations dans l'affaire Palmade, nous sommes le samedi 18 février, soit 8 jours après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade. Exclusif - Pierre Palmade - Enregistrement de l'émission "Olympiascope", présentée par B.Montiel et diffusée le 9 juin en prime sur Olympia TV, une chaîne du groupe Canal+ et en replay sur myCANAL. Le 3 mars 2022 © Jack Tribeca / Bestimage Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage