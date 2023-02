Accident de Pierre Palmade : Drogues consommées 30 min avant de prendre le volant et lourdes révélations

Les dernières révélations concernant l'état de santé des victimes, a permis de dévoiler que le père, Yuksel, qui conduisait la voiture souffre de multiples fractures, et a son pied gauche très abîmé, il aura beaucoup de mal à remarcher. Son larynx a été "enfoncé", lui qui a déjà été opéré six fois et qu'une septième est à venir pour lui. Quant à l'enfant de 6 ans, Devrin, il est sorti du coma , mais ce dernier a des vertiges et est encore sous le choc, il ne pourra plus jamais parler et manger comme avant, d'après ce qu'ont dit les médecins aux membres de sa famille. La famille a de la "colère" souhaitant voir Pierre Palmade condamné.