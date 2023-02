"Ils étaient un peu bizarres" : Le chauffeur de taxi des passagers de Pierre Palmade livre un récit déroutant

L'affaire Palmade se poursuit au fil des jours. De nouvelles informations sont publiées petit à petit au sujet du terrible accident provoqué par Pierre Palmade. Depuis la date du drame, le vendredi 10 février, l'humoriste de 54 ans a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées, sous usage de stupéfiants en récidive légale. Il a échappé à la détention provisoire et c'est une assignation à résidence fixée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, dans son service d'addictologie sous bracelet électronique, qui a été décidée. Une mesure d'une durée fixée à 6 mois, comme révélé par BFMTV, samedi 18 février. Le parquet a immédiatement fait appel de cette décision.

Le chauffeur de taxi qui ramené les deux amis de Pierre Palmade retrouvé par BFMTV

Nouvelle information concernant le dossier Palmade, le chauffeur de taxi qui a ramené les deux amis de l'humoriste, Sambou G. et Mohcine E. de chez lui à Paris, a été retrouvé.

Les deux passagers, à bord du véhicule de Pierre Palmade – qui est aussi visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques –, continuent d'intriguer la police... Ce vendredi 10 février, alors que l'artiste a enchaîné plusieurs jours de fête et de prises de stupéfiants, il prend la route, défiant toute prudence, pour se rendre au supermarché du coin. Dans son véhicule, deux hommes, passagers, qui assistent au terrible accident qui se produit quelques minutes plus tard lorsque l'humoriste sort de sa voie et percute la voiture qui arrive en face, blessant très gravement trois personnes dont un enfant et une femme enceinte de plus de six mois, qui a perdu son bébé. Ses deux amis, eux, ont été laissés libres, la justice estimant ne pas avoir assez d'éléments pour les mettre en examen, ils ont été placés sous le statut de témoin assisté.

Une autre information pour "usage et trafic de stupéfiants" est également ouverte et confiée à la gendarmerie. Les deux passagers vont donc être rapidement entendus sur ce volet différent, ainsi que Pierre Palmade.

Ce dimanche 19 février, BFMTV divulgue de nouvelles informations les concernant, Sambou G. et Mohcine E. Ils ont retrouvé le chauffeur de taxi qui les a ramenés de chez Pierre Palmade à Paris. Placés sous le statut de témoin assisté, ils sont repartis à pied une fois s'être assurés que les secours étaient arrivés sur les lieux de l'accident. Dans le véhicule au moment du choc, Mohcine E. - d'origine marocaine, il est en situation irrégulière - dormait, il a été réveillé par le choc. Il a été très légèrement blessé. Quand à Sambou G. - qui a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants le 2 février 2023 – il était assis à l'avant, et a lui aussi été légèrement blessé. C'est sur BFMTV que le chauffeur de taxi qui les a ramenés a témoigné.

"En fait, moi je suis spécialisé dans le transport de personnalités. Du coup je suis souvent amené à conduire Palmade [...]. Alors vendredi je suis arrivé en bas de chez lui, il était 20 heures. Dans sa maison de campagne à Cély-en-Bière. Donc voilà j'arrive, je me gare, j'attends à peu près cinq minutes et je m'attendais à ce que Monsieur Palmade sorte. Et du coup c'est un grand black qui sort [...] Il monte dans le véhicule. Il me dit : 'écoutez, on attend encore quelqu'un d'autre.' Donc du coup moi je pensais que c'était encore Palmade" a-t-il . "Il met du temps à sortir et donc lui il sort, il rentre dans la maison, il va voir ce qu'il se passe et donc il ressortent tous les deux", a-t-il poursuivi avant de préciser : "C'est le marocain qui s'est fait arrêté, en fait. Ça m'a paru un peu bizarre parce que je leur dit : 'On va où ?' et ils me disent : 'On va sur Paris'".

L'homme leur a alors demandé de préciser la destination, sans succès : "Ça se voyait, ils ne savaient pas encore où ils allaient, donc il a demandé à son copain, à son ami. Et son ami lui dit 'Écoute tu sais quoi, on va vers Châtelet', et ils me disent d'aller vers Châtelet-République. Au bout d'une heure, j'arrive sur la place du Châtelet et je dis : 'Qu'est-ce qu'on fait ?'", ce à quoi les deux passagers lui auraient répondu de "continuer sur le boulevard Sébastopol". Il poursuit : "J'avance, j'avance, j'avance, j'avance, et tout le trajet ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas, ils étaient un peu bizarres. L'ambiance était chelou dans la voiture." Il raconte qu'une arrivée sur le boulevard Sébastopol, les deux hommes lui demandent de "s'arrêter vers Rambuteau", ce qu'il dit faire. "Le premier type méditerranéen est sorti de la voiture. Et ensuite on me demande de continuer tout droit. J'avance, j'avance, j'avance et une fois arrivé vers la Gare de l'Est, je lui dis : 'Qu'est-ce que je fais ?'. Il me dit 'Écoutez, on va viser Marx Dormoy-Porte de la Chapelle".

Une fois arrivé "au niveau du McDonald", l'homme raconte que son passager lui dit de "s'arrêter ici". "C'est là où je me suis arrêté, une rue, une petite rue qui s'appelle la rue de Torcy, une rue piétonne (...) Il m'a dit merci, merci, au revoir. Et moi il me paye pas parce qu'ils sont passés par l'abonnement de Pierre Palmade". Sur les détails concernant les deux individus, l'homme s'est souvenu : "Alors, chacun avait un sac qu'ils ont gardé avec eux, ils n'ont pas voulu le mettre dans le coffre. Chacun avait un sac. C'est pas un sac de voyage mais c'est un sac moyen, qu'ils ont mis entre leurs jambes. Mais à part leur comportement que j'ai trouvé assez bizarre, bon bizarre voilà, ils ne se parlaient pas. En fait tout le voyage personne ne s'est parlé. Par moment, voilà ils chuchotaient mais sinon tout le voyage ils ne se sont pas parlé." Un autre détail a frappé le chauffeur de taxi : "Le grand black il était tout le trajet sur son téléphone. Mais par contre l'autre il avait l'air d'être fatigué, un peu choqué [...] Il était détendu, avec des lunettes de soleil en pleine nuit. Je peux me tromper. On dirait qu'ils ont pris une douche, ils se sont rafraîchis, ils ont changé leurs habits tout ça. En fait ils sont monté frais dans la voiture entre guillemets", s'est-il interrogé, avant d'ajouter : "Ça sentait pas du tout l'alcool, ça sentait pas quelque de bizarre".

Il raconte alors que c'est en rentrant chez lui le soir qu'il voit que Pierre Palmade a eu un accident : "Je me dis tiens, c'est bizarre, j'étais juste là-bas quoi", a déclaré celui qui a ensuite été convoqué urgemment par la gendarmerie, puis par la police : "Ils m'ont dit 'Il faut absolument que vous veniez' le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, je m'en rappelle [...] Du coup je suis allé chez eux on m'attendait. À 18 heures pile j'étais sur place. [...] On m'a demandé de raconté tout de A à Z, comment ils étaient habillés et ci et ça. À la fin, ils m'ont sortie une planche avec pleins de photos. Et voilà, ils étaient sur les photos. La première planche c'était Sambou, je l'ai reconnu directement, et l'autre c'était une capture d'écran où on voit très bien le gars en caisse. Et une autre photo où il était avec Palmade à l'extérieur. Une caméra qui les a filmés à l'extérieur, lui et Mohcine. Ils avaient tout sur eux, ils étaient sûrs que c'était eux, mais ils attendaient juste que quelqu'un confirme."