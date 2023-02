Pierre Palmade assigné à résidence dans un service d'addictologie, le parquet fait immédiatement appel

L'affaire Palmade se prolonge ce vendredi 17 février, soit 7 jours après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade. Alors que les deux passagers de son véhicule, parmi lesquels "un très bon ami", ont été libérés, et ont été placés sous le statut de témoin assisté, l'humoriste, lui, a été mis en examen et remis en liberté sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique.

Pas de placement en détention pour Pierre Palmade mais une assignation à résidence dans un service d'addictologie dans un hôpital de la région parisienne, sous surveillance électronique. C'est à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif dans un service d'addictologie fermé qu'il est placé. Mais le parquet a tout de suite fait appel à cette décision, comme rapporté par BFMTV. La prison était pour lui une perspective impossible comme il l'avait fait savoir il y a longtemps, évoquant même lui préférer le suicide.

Jusqu'ici, le comédien a confié n'avoir que "très peu de souvenirs" de l'accident, selon Le Parisien qui citait une source proche de l'enquête. "Il n'apporte pas de précisions à ce stade sur les raisons de l'embardée, écrivaient nos confrères. Il a seulement indiqué se souvenir être sorti de chez lui avec les deux passagers avec qui il faisait la fête." Lors de l'accident qui s'est produit le vendredi 10 février 2023 vers 19h00, sur la D372 au niveau de Villiers-en-Bière en région parisienne, il était sous l'emprise de cocaïne.

Le père a son larynx "enfoncé"

Ce même jour, BFMTV a aussi dévoilé les dernières révélations concernant l'état de santé des victimes. Le père qui conduisait la voiture souffre de multiples fractures, et a son pied gauche très abîmé, il aura beaucoup de mal à remarcher. Son larynx a été "enfoncé", lui qui a déjà été opéré six fois et qu'une septième est à venir pour lui. Il devra suivre à vie un traitement médicamenteux pour fluidifier son sang. Quant à l'enfant de 6 ans, il est sorti du coma, mais ce dernier a des vertiges et est encore sous le choc, il ne pourra plus jamais parler et manger comme avant, d'après ce qu'ont dit les médecins aux membres de sa famille. Il peut juste dire "oui et non". La famille a de la "colère" souhaitant voir Pierre Palmade condamné.