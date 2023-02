Accident de Pierre Palmade : L'avocate d'un des passagers qui a pris la fuite fait une déclaration

Réatualisation de 18.30 :

Le second passager G.S, 34 ans, est également mis sous le statut de témoin assisté et vient d'être libéré. Il lui est reproché " la non assistance à personne en danger" mais n'est pas mis en examen.

L'enquête suit son cours, et on sait désormais que le premier passager présent dans le véhicule Mohcine E.A , de Pierre Palmade est un très bon ami à lui et qu'il vient d'être libéré, et a été mis sous le statut de témoin assisté.

Le vendredi 10 février 2023, l'humoriste a provoqué un terrible accident. Alors qu'on en apprenait plus sur l'état de santé des victimes de l'accident, par la biais de leur famille, BFMTV a pu interroger l'avocate d'un des deux passagers du véhicule de Pierre Palmade, ce vendredi 17 février. Mohcine E.A, 33 ans, vient de passer sous le statut de témoin assisté, dans le cadre de l'information ouverte pour " non assistance à personne en danger". L'avocate a rappelé qu'il était allé faire des courses, "avec monsieur Palmade". La juge d'instruction a estimé qu'i n'avait pas les éléments nécessaires pour le mettre en examen.

"Témoin assisté ça veut dire qu'officiellement on lui fait état de faits mais il a un statut beaucoup plus allégé par rapport à un mis en examen", a-t-elle précisé. Elle a confié que ce dernier était "en train de dormir" à l'arrière du véhicule. Quant à ses relations avec Pierre Palmade, elle a déclaré : "C'est un ami, j'en dirais pas plus, un très bon ami." "L'emballement médiatique n'est pas aisé pour lui mais pour le restant, il a été victime lui-même d'un accident de la circulation avec quelques commotions", a-t-elle confié. Au sujet de son ressenti vis à vis des victimes de cet accident, l'avocate a fait savoir : "Bien évidement qu'il est peiné parce qu'on a quand même des victimes très graves et son ami, un grand ami, qui est lui même blessé." "La vraie personne que connaissait mon client était Pierre Palmade, a-t-elle clarifié. Depuis un certain temps, en nombre d'années." Sur les autres points, elle a préféré ne pas répondre, rappelant que "les circonstances sont quand même assez obscures".

D'autres escort boys impliqués

S'il est victime d'un trou noir, l'humoriste de 54 ans a néanmoins confirmé qu'il était accompagné de deux passagers avec lesquels il aurait eu des relations sexuelles tout en consommant de la drogue. Ces derniers avaient fui la scène de l'accident après que l'un des deux ait prévenu les secours, mais ils ont été retrouvés puis placés en garde à vue au commissariat de Melun. Selon les informations du magazine Voici, du 17 février 2023, les deux hommes seraient retournés au domicile de Pierre Palmade, situé à Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, pour prévenir "les deux autres escort boys payés pour s'adonner à du chemsex". Ils auraient procédé, sur place, "à un sommaire ménage de la demeure pour faire disparaître les substances illicites". Le premier, d'origine marocaine, prénommé Mohcine, - celui qui vient d'être libéré -est de plus en situation irrégulière et le second a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants.

L'état de santé des victimes, dernières révélations

Ce même jour, BFMTV a dévoilé les dernières informations concernant l'état de santé des victimes. Le père qui conduisait la voiture souffre de multiples fractures, il a son pied gauche très abîmé, il aura beaucoup de mal à remarcher. Son larynx a été "enfoncé". Rappelons que celui-ci a déjà été opéré six fois et qu'une septième est à venir pour lui. Il aura à vie un traitement médicamenteux pour fluidifier son sang. Des dégâts "sans limite" à sa jambe gauche. Au sujet de l'enfant de 6 ans qui est sorti du coma, ce dernier a des vertiges et est encore sous le choc, il ne pourra plus jamais parler et manger comme avant, d'après ce qu'ont dit les médecins à ces derniers.