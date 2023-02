Accident de Pierre Palmade : Le comédien visé par une enquête pour "détention d'images pédopornographiques"

L'affaire Palmade se poursuit, près de neuf jours après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade, l'humoriste de 54 ans qui a été depuis placé sous contrôle judiciaire, avec assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique. Une assignation à résidence fixée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, dans son service d'addictologie, d'une durée fixée à 6 mois, comme révélé par BFMTV, samedi 18 février. Le parquet a immédiatement fait appel à cette décision.

Voilà maintenant que le parquet de Paris a ouvert ce samedi une enquête parallèle visant Pierre Palmade pour "détention d'images pédopornographiques", rapporte ce dimanche 19 février BFMTV.

C'est la Brigade de protection des mineurs (BPM) qui s'est vue confier les investigations. C'est une décision qui fait suite à un signalement effectué par un homme qui a contacté la police pour dénoncer les faits, apprend-on. Selon les informations de nos confrères, cet homme a contacté la police pour indiquer qu'il avait en sa possession des vidéos et des audios démontrant que Pierre Palmade détenait et visionnait des images à caractère pédopornographiques. C'est immédiatement suite à cela que le parquet a ouvert cette enquête. Les investigations vont démarrer avec l'audition de cet homme, afin de vérifier la véracité de ses accusations.

Pierre Palmade, une fois que l'homme aura été entendu, que les images des vidéos seront visionnées et reconnues, sera forcement interrogé sur ces images et qu'un autre juge d'instruction du parquet de Paris devrait alors être saisi, puisque c'est une nouvelle information.

Je tombe sur des tocards

Ce même jour, le JDD est revenu sur une audition libre durant laquelle Pierre Palmade avait été entendu en 2021. À l'automne de cette année là, le comédien et Gary S., l'un des passagers du véhicule de l'humoriste, apparaissaient déjà ensemble. Et alors que Gary S. était entendu sous le régime de la garde à vue alors que la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de Paris, Pierre Palmade avait dû être entendu en audition libre, après que sa carte bancaire a été trouvé entre les mains de Gary S., employé d'un fast-food dans le 15e arrondissement de Paris. "Oui, c'est de la merde, je tombe sur des tocard, ils prennent du fric, a-t-il confié. Ils profitent de mon état. [...] Je serai toxicomane et alcoolique à vie. Mais je souhaite être abstinent. C'est une véritable maladie pour moi, je suis suivi par un psychiatre, je vais aux narcotiques anonymes. [...] Je veux vraiment arrêter tout ça", avait alors confié Pierre Palmade, sans fard sur l'univers toxique et les addictions qui le touchent.

Les deux passagers intriguent la police

Outre Pierre Palmade, les deux passagers continuent d'intriguer la police... Ce vendredi 10 février, alors que Pierre Palmade a enchaîné plusieurs jours de fête et de stupéfiants, il prend la route, défiant toute prudence, pour se rendre au supermarché du coin. Dans son véhicule, deux hommes, passagers, qui assistent au terrible accident qui se produit quelques minutes plus tard lorsque l'humoriste sort de sa voie et percute la voiture qui arrive en face, blessant gravement trois personnes dont un enfant et une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite. Ses deux amis, eux, ont été laissés libres, la justice estimant ne pas avoir assez d'éléments pour les mettre en examen, ils ont été placés sous le statut de témoin assisté.

Pour information, Gary. S., jugé le 2 février dernier pour cette affaire de stupéfiants, avait 10 jours pour faire appel et n'était donc pas en tort le 10 février en étant dans la même voiture que l'humoriste. Mais quid de sa condamnation à 12 mois de prison avec sursis probatoire de 3 ans... ? Pour information, Gary. S, jugé le 2 février dernier pour cette affaire – pour laquelle il n'avait pas le droit de rencontrer Pierre Palmade –, avait 10 jours pour faire appel, il n'était donc pas "en tort" le 10 février en étant dans la même voiture que l'humoriste. L'affaire est néanmoins loin d'être terminée notamment pour Gary S. Actuellement mis en examen en tant que témoin assisté, pour non assistance à personne en danger, une autre enquête est ouverte par le parquet de Melun, concernant l'infraction à la législation sur les stupéfiants. Il est évident qu'ils vont chercher à trouver les dealers. Gary S. va devoir donner de très bonnes explications aux gendarmes qui sont chargés de l'enquête.