"Je tombe sur des tocards" : L'audition de Pierre Palmade sur le rôle de l'un des passagers, et leur univers toxique

L'affaire Palmade évolue au fil des jours. Neuf jours après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade, l'humoriste de 54 ans a été mis en examen vendredi 17 février pour homicide et blessures involontaires aggravées, sous usage de stupéfiants en récidive légale. Alors que le parquet avait requis son placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a finalement décidé de le placer sous contrôle judiciaire, avec assignation à résidence assortie du port d'un bracelet électronique. Une assignation à résidence fixée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, dans son service d'addictologie, une mesure d'une durée fixée à 6 mois, comme révélé par BFMTV, samedi 18 février. Le parquet a immédiatement fait appel à cette décision.

Ce dimanche 19 février, le JDD revient sur une audition libre durant laquelle Pierre Palmade avait été entendu en 2021. À l'automne de cette année là, le comédien et Gary S., l'un des passagers du véhicule de l'humoriste, apparaissaient déjà ensemble. Et à ce moment, Gary S. était entendu sous le régime de la garde à vue alors que la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de Paris qui enquêtait sur un important trafic de drogue mettant en cause quatre prévenus. La police avait voulu entendre Pierre Palmade en audition libre, après avoir trouvé sa carte bancaire entre les mains de Gary S., employé d'un fast-food dans le 15e arrondissement de Paris. C'est à cette occasion que le comédien de 54 ans avait donné quelques détails sur le rôle de Gary S., ainsi que l'univers désespéré dans lequel ils baignaient depuis leur rencontre en 2008, via une appli de rencontre.

Il aime quand je le pique, ma façon de faire

On apprend que Gary S. a des rapports sexuels avec Pierre Palmade, mais est aussi payé pour le piquer – des injections appelées "slams" d'une drogue de synthèse connue sous le nom de 3-MMC. "J'arrive à piquer, il aime quand je le pique, ma façon de faire, quand je lui fais des injections de 3-MMC", avait rétorqué Gary S. devant la police. On découvre aussi un virement de 1 500 euros de l'artiste vers son compte, ce qui le fait être présenté comme escort-boy de ce dernier. Durant cette audition libre, Pierre Palmade reconnaît son addiction et cet univers toxique. "Oui, c'est de la merde, je tombe sur des tocard, ils prennent du fric, a-t-il confié. Ils profitent de mon état. [...] Je serai toxicomane et alcoolique à vie. Mais je souhaite être abstinent. C'est une véritable maladie pour moi, je suis suivi par un psychiatre, je vais aux narcotiques anonymes. [...] Je veux vraiment arrêter tout ça."

Et pourtant...