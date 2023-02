Accident de Pierre Palmade : la jeune femme qui a perdu son bébé vient de sortir de l'hopital

La femme de 27 ans qui avait été grièvement blessée suite à l'accident provoqué par Pierre Palmade le 10 février dernier, vient de sortir de l'hôpital ce mardi. Une information révélée par BFMTV . Pour rappel, elle avait été hospitalisée le 10 février dernier après la collision. Enceinte de 6 mois, elle avait dû subir une césarienne d'urgence mais son bébé n'avait malheureusement pas survécu à l'intervention. C'était une petite fille qui devait naître en mai prochain.

Quant à l'enfant de six ans, qui était assis à l'arrière du véhicule, il est toujours hospitalisé, tout comme son père, qui était au volant. Ce dernier souffre de multiples fractures tandis que son filsest sorti du coma il y a quelques jours. Mais d'après son cousin qui témoignait récemment pour BFMTV, le petit garçon ne pourra plus jamais parler et manger comme avant.

Le contrôle judicaire réexaminé vendredi

En ce qui concerne Pierre Palmade, qui était accompagné dans son véhicule de deux individus qui ont pris la fuite avant d'être retrouvés et placés en garde à vue, il a été présenté vendredi dernier à une juge d'instruction à l'issue de ses 48 heures de garde à vue. Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires et assigné à résidence, avec bracelet électronique, au service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse, à Villejuif. Mais le parquet de Melun a immédiatement fait appel de ce contrôle judiciaire, qui sera donc réexaminé ce vendredi, à 09h00.

A noter qu'en parallèle de cette affaire, Pierre Palmade est visé depuis samedi par une enquête pour "détention d'images pédopornographiques". Une procédure ouverte dans l'urgence par le parquet de Paris, et qui "découle de deux témoignages faisant état de consultations de l'artiste de vidéos mettant en scène sexuellement des enfants ou adolescents". Des perquisitions ont eu lieu au domicile parisien de Pierre Palmade dès dimanche après-midi et une autre lundi 20 février dans sa propriété de Cély en Bière.

Sauf que d'après de toutes récentes informations, rapportées par Le Parisien , son état de santé serait "incompatible à toute audition dans la durée, a fortiori sous le régime d'une garde à vue".