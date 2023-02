Accident de Pierre Palmade : Les images d'une nouvelle perquisition dévoilées, son domicile secondaire a nouveau visé

Ce sont deux affaires Palmade qui se poursuivent parallèlement. Alors que les enquêteurs continuent d'accumuler les informations sur le terrible accident provoqué par Pierre Palmade, drame survenu vendredi 10 février, faisant trois lourdes victimes. L'humoriste de 54 ans a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées, sous usage de stupéfiants en récidive légale. Il a échappé à la détention provisoire et c'est une assignation à résidence fixée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, dans son service d'addictologie sous bracelet électronique, qui a été décidée par le juge des libertés et de la détention, avec une durée fixée à 6 mois. Une décision à laquelle le parquet a immédiatement fait appel.

De l'autre côté, Pierre Palmade fait l'objet d'une nouvelle enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique. Et ce lundi 20 février, la brigade des mineurs (BPM) en charge du dossier, accompagnée des gendarmes ont fait une perquisition à son domicile secondaire, à Cély en Bière (Seine et Marne). Cette maison dans laquelle Pierre Palmade aimait faire la fête avait déjà été perquisitionnée mais dans le cadre de l'enquête pour homicide et blessures involontaires aggravées sous usage de de stupéfiants.

BFMTV dévoile ce jour les images de deux voitures banalisées de la gendarmerie arrivées sur les lieu ce jour à 16h40. Une perquisition menée par la Brigade de protection des mineurs (BPM) qui suit celle qui a eu lieu la veille au domicile principal de l'humoriste, situé dans le 3e arrondissement de Paris. C'est depuis ce samedi 18 février que le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Pierre Palmade pour "détention d'images pédopornographiques".

Une perquisition de deux heures dans son domicile principal

Selon les informations de BFMTV, cette décision fait suite à un homme qui aurait contacté la police, déclarant qu'il avait vu des enregistrements vidéos et audios prouvant que Pierre Palmade détenait des images à caractère pédopornographiques. Toujours d'après nos confrères, l'homme qui a signalé les faits de détention d'images pédopornographiques visant l'humoriste a été entendu par les enquêteur ce dimanche 19 février. À Paris, au domicile du comédien, les enquêteurs ont mené une perquisition de deux heures et sont ressortis avec de nombreux sacs et un ordinateur, comme dévoilé en images sur BFMTV.

Suivant les éléments trouvés dans ces perquisitions, la suite logique serait que Pierre Palmade soit à nouveau mis en garde à vue - à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif ? - dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour la détention d'images à caractère pédopornographique...

A suivre