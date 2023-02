Accident de Pierre Palmade : Le père et son petit garçon sur leurs lits d'hôpital, des images terribles dévoilées

Le petit garçon ne pourra plus jamais parler comme avant

Au sujet de l'enfant de 6 ans qui est sorti du coma, ce dernier a des vertiges et est encore sous le choc. Selon les informations des membres de sa famille, le petit Devrin ne pourra plus jamais parler et manger comme avant d'après ce qu'ont dit les médecins à ces derniers. L'enfant est défiguré et a subi une première opération de la machoire. On a appris qu'il peut simplement dire "oui et non". Le père, son fils, ainsi que la jeune femme enceinte, qui a perdu son bébé dans l'accident, étaient tous les trois dans la Renault Mégane, qui a été percutée par le véhicule de Pierre Palmade, le 10 février sur la D372, alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne. La femme de 27 ans, qui va mieux depuis l'accident mais qui a malheureusement perdu son bébé, elle qui était enceinte d'une fille qu'elle était censée accueillir en mai prochain. Quant aux deux passagers de l'humoriste, Sambou G. et Mohcine E., ils étaient tous les deux très légèrement blessés après le choc. Ils ont été laissés libres, la justice estimant ne pas avoir assez d'éléments pour les mettre en examen, ils ont été placés sous le statut de témoin assisté.

Une autre information pour "usage et trafic de stupéfiants" est également ouverte et confiée à la gendarmerie. Ils vont donc être à nouveau entendus ainsi que Pierre Palmade.