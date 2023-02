"Je n'ai rien à vendre, personne à défendre" : Affaire Pierre Palmade, un humoriste sort de sa réserve

Qualifié par Patrick Adler comme un homme aussi brillant et fragile, Pierre Palmade est l'auteur d'un drame qui a brisé une famille comme le rappelle Patrick Adler. Il ajoute : "Tout cela parce qu'un homme malade depuis trois décennies, en proie à ses démons , a voulu conjurer le sort - il est toujours passé au travers des mailles du filet, n'a eu que quelques petites condamnations - et a délibérément pris le volant après avoir absorbé cocaïne et autres substances dangereuses."

S'interrogeant sur l'avenir qui reste à Pierre Palmade, Patrick Adler ne veut pas faire de "gradation dans la victimisation", mais ajoute : "Pour autant, la première d'entre elles est inculpée d'homicide involontaire." Sa dépendance était connue dans un milieu, le show business, où navigue depuis toujours "son lot de camés, alcoolisés, partouzeurs en diable". Compatissant face à la descente aux enfers que vit Pierre Palmade et en colère contre lui en raison du drame engendré par son comportement, il estime qu'il aurait peut-être dû être incarcéré plus tôt, avant le drame, et approuve l'idée du ministre de l'Intérieur de "retirer le permis en cas d'absorption de drogue au volant".

N'en attendez pas davantage.

Patrick Adler demande à laisser la justice agir, à ne pas refaire l'histoire et à arrêter de fantasmer le monde à paillettes qui est celui de faux-semblants : "on vit comme un équilibriste qui, s'il n'est pas aguerri, peut vite tomber." C'est ce qui est arrivé à Pierre Palmade. Une prise de parole qui s'inscrit dans celle d'un autre, l'humoriste, acteur et scénariste François Rollin : "Je n'ai rien à vendre, personne à défendre. Je fais juste écho aux journalistes qui disent qu'à part Francois Rollin, personne ne dit mot. Pour moi, c'est fait. N'en attendez pas davantage. Je ne suis ni magistrat, ni avocat." Dans Sept à Huit, François Rollin était revenu sur les addictions de Pierre Palmade qui ont gangréné son existence, malgré son envie d'en sortir.

Assigné à résidence

Pour rappel, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées, sous usage de stupéfiants en récidive légale. Il a échappé à la détention provisoire et c'est une assignation à résidence fixée à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, dans son service d'addictologie sous bracelet électronique, qui a été décidée par le juge des libertés et de la détention. Une mesure d'une durée fixée à 6 mois, comme révélé par BFMTV. Le parquet a immédiatement fait appel de cette décision et la chambre de l'instruction devrait se prononcer dans les prochains jours sur l'opportunité ou non d'une détention provisoire. Il est également visé par une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique.

Une autre enquête, diligentée cette fois par la gendarmerie va avoir lieu pour "la détention et usage de stupéfiants" et Pierre Palmade sera entendu à nouveau ainsi que ses passagers.