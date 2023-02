Pierre Palmade soupçonné de pédopornographie : son état de santé jugé incompatible avec une garde à vue

D'après les informations du Parisien, après un nouvel examen de Pierre Palmade, les médecins de l'hôpital Paul Brousse, où il est assigné à résidence sous surveillance électronique, au service d'addictologie ont estimé que son état de santé "était incompatible à toute audition dans la durée, a fortiori sous le régime d'une garde à vue, un nouvel examen devrait avoir lieu dans les prochains jours".

Une nouvelle qui n'arrange pas les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs (BPM), qui désireraient entendre au plus vite le comédien dans le cadre de l'enquête ouverte samedi pour "détention d'images pédopornographiques". Une procédure ouverte dans l'urgence par le parquet de Paris, et qui "découle de deux témoignages faisant état de consultations de l'artiste de vidéos mettant en scène sexuellement des enfants ou adolescents". Des perquisitions ont eu lieu au domicile parisien de Pierre Palmade dès dimanche après-midi et une autre lundi 20 février dans sa propriété de Cély en Bière.

Le premier témoin Patrick M, a fait des déclarations orales mais ne posséde pas d'images, à contrario du second, Fabien F, qui aurait fait parvenir des vidéos à la BPM dès hier lundi 20 février et a été entendu aujourd'hui à Boedeaux ou il réside, par les policiers de la BPM qui se sont déplacés. Pierre Palmade est actuellement considéré innocent dans cette nouvelle affaire.

Ses avocats maître Céline Lasek et Maître Alain Barsikian sont allés aujourd'hui voir leur client à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.

Je vais mourir ?

Mais cette nouvelle information ouverte dans le cadre d'une enquête préliminaire par le procureur du TGI de Paris, n'est pas liée à l'accident provoqué par l'humoriste le 10 février dernier.

À ce sujet, Marianne vient de révéler que Sambou.G, l'un des deux passagers à bord de la voiture de Pierre Palmade au moment où le crash a eu lieu et qui avait pris la fuite avant d'être placé en garde à vue, aurait échangé quelques phrases avec le comédien avant de quitter les lieux de l'accident. Pierre Palmade, qui était conscient juste après le crash qui a eu lieu le vendredi 10 février 2023 et a fait trois blessés graves dont une femme qui a perdu le bébé qu'elle attendait, aurait été sous le choc et lui aurait dit : "Qu'est ce qu'il s'est passé ?". "On a eu un accident", lui aurait alors répondu Sambou G. "Il y a des morts, des blessés, je vais mourir ?", aurait réagi Pierre Palmade.

Pour rappel, on apprenait hier que le parquet de Melun, dans le cadre de la mise en examen de Pierre Palmade pour homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants en état de récidive légale, ayant décidé de faire appel, a demandé son placement en détention.

Une décision qui sera donc examinée ce vendredi 24 février à 9h, à la cour d'appel de Paris.