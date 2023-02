Accident de Pierre Palmade : Sa mise en détention de nouveau examinée ce vendredi

Le parquet de Melun, dans le cadre de la mise en examen de Pierre Palmade pour homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur sous l'emprise de stupéfiants en état de récidive légale, avait décidé de placer l'humoriste en détention provisoire il y a quelques jours. Mais le juge des libertés et de la détention avait estimé qu'il était plus juste de le placer sous contrôle judiciaire. Une décision dont le parquet de Melun a immédiatement fait appel et qui sera examinée ce vendredi 24 février à 09h00, vient d'indiquer ce lundi soir la cour d'appel de Paris dans un communiqué. Pierre Palmade est actuellement assigné à résidence sous surveillance électronique à l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif dans un service d'addictologie.

En parallèle, Pierre Palmade fait l'objet d'une nouvelle enquête préliminaire pour détention d'images à caractère pédopornographique. Et ce lundi 20 février, la brigade des mineurs (BPM) en charge du dossier, accompagnée des gendarmes, ont fait une perquisition à son domicile secondaire, à Cély en Bière (Seine et Marne). Une perquisition menée par la Brigade de protection des mineurs (BPM) qui suit celle qui a eu lieu la veille au domicile principal de l'humoriste, situé dans le 3e arrondissement de Paris.

Un homme entendu par les enquêteurs

C'est depuis ce samedi 18 février que le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Pierre Palmade pour "détention d'images pédopornographiques". Selon les informations de BFMTV, cette décision fait suite à un homme qui aurait contacté la police, déclarant qu'il avait vu des enregistrements vidéos et audios prouvant que Pierre Palmade détenait des images à caractère pédopornographiques. Toujours d'après nos confrères, l'homme qui a signalé les faits de détention d'images pédopornographiques visant l'humoriste a été entendu par les enquêteurs ce dimanche 19 février.

C'est donc en cette fin de semaine que l'on saura si l'humoriste passera ou non par la case prison...