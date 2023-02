Pierre Palmade sera-t-il présent demain à son audience qui décidera de sa détention ?

D'après les informations de BFMTV, relayant une information du Parisien, une personne a été placée en garde à vue ce jeudi dans le cadre de l'enquête ouverte pour détention d'images à caractère pédopornographique visant Pierre Palmade. Le domicile de cette personne a également été perquisitionné, précise Le Parisien. Cette interpellation fait suite à la découverte, de la part des enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs (BPM) de Paris, de fichiers de nature pédopornographique sur l'un des ordinateurs de Pierre Palmade, saisis lors des perquisitions à son domicile parisien et en Seine-et-Marne. Rappelons que Pierre Palmade est pour le moment soupçonné de posséder ces fichiers... On parle de deux fichiers.

Les policiers "cherchent à savoir si les documents compromettants appartiennent bien à l'humoriste ou s'ils ne sont pas la propriété de cet ami, qui aurait lui aussi utilisé le fameux ordinateur". Cette garde à vue est "susceptible d'être prolongée", mais "aucun autre élément ne pourra être communiqué afin de ne pas nuire à la poursuite des investigations", ajoute le quotidien régional.

Sa statue au musée Grévin retirée

Reste désormais à savoir si Pierre Palmade sera présent demain ou non à l'audience qui concerne l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier en région parisienne. Car pour rappel, il a été mis en examen pour "homicide et blessures involontaires" et assigné à résidence sous bracelet électronique à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Immédiatement le parquet de Melun avait fait appel et requis son placement en détention provisoire. Un appel qui est donc censé être examiné demain devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en sa présence ou non.

A noter qu'en raison de ces deux enquêtes parallèles, Pierre Palmade ne fait plus du tout l'unanimité au sein de l'opinion publique. A tel point que sa statue de cire, qui était entrée au Musée Grévin en octobre 2021, a été retirée provisoirement de l'établissement. Une décision prise par la direction qui explique avoir enlevé l'oeuvre "par respect pour la famille qui a été meurtrie, pour cette dame qui a perdu son bébé et ces personnes à l'hôpital".