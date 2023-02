"Ce n'était pas compatible" : Pierre Palmade absent de l'audience à la Cour d'appel de Paris, la décision attendue le...

La Cour d'appel de Paris se prononce ce vendredi 24 février 2023 sur l'assignation à résidence de Pierre Palmade, contestée par le parquet. C'était le premier dossier a être étudié dès ce matin à 9h. Le comédien et humoriste de 54 ans a été mis en examen pour "homicide et blessures involontaires" après le grave accident qu'il a provoqué le 10 février dernier, sous l'emprise de la cocaïne. On ignorait jusqu'à présent si le comédien allait pouvoir se rendre sur place... la réponse est tout simplement non.

Selon les informations de la chaîne BFMTV, et des reporters qu'elle a envoyés sur place, Pierre Palmade est effectivement absent. L'avocat général a même fait une requête spéciale. Il a demandé le huis clos, c'est à dire qu'il interdit l'accès au public à l'audience, et celle-ci a été suspendue pour que les trois magistrats délibèrent et acceptent, ou non, cette sollicitation. Les journalistes et toutes les personnes installées dans la salle ont ainsi été invitées à patienter quelques temps à l'extérieur. Il n'a finalement fallu que quelques minutes avant que les magistrats acceptent le huis-clos.