Pierre Palmade soupçonné de pédopornographie : une deuxième personne placée en garde à vue

Les révélations au sujet de Pierre Palmade se succèdent depuis près de deux semaines. Après le grave accident qu'il a provoqué et pour lequel il est toujours assigné à résidence sous bracelet électronique, l'humoriste fait désormais l'objet d'une enquête pour pédopornographie, faisant suite au signalement d'un individu aux autorités le samedi 18 février : "Un homme a contacté la police pour indiquer qu'il avait vu des vidéos et entendu des audios démontrant que Pierre Palmade pouvait détenir des images à caractère pédopornographique. Les enquêteurs l'ont donc convoqué et auditionné afin de vérifier la véracité de ses accusations", déclarait au début de l'affaire BFMTV reprise par l'AFP.

Des perquisitions ont été menées aux domiciles de Pierre Palmade (à Paris et à Cély-en-Bière) à la suite de ce témoignage permettant la saisie du matériel informatique de l'humoriste. Un second individu a aussi envoyé des images vidéos cette fois à la BPM et les enquêteurs sont descendus lundi à Bordeaux pour l'entendre en témoin libre.

Depuis, après visionné les images, une première garde à vue avait été annoncée jeudi par le parquet de Paris. Il s'agirait d'un proche de Pierre Palmade apparaissant sur la vidéo transmise aux enquêteurs qui montrerait, soi-disant, l'humoriste en train de regarder du contenu pédopornographique.

Une seconde garde à vue a aussi été confirmée à l'AFP ce vendredi 24 février. "Les décisions quant aux suites judiciaires de ces deux mesures de garde à vue ne sont pas connues à cette heure", a précisé le parquet. "Aucun élément concernant les identités et les auditions des gardés à vue ne sera communiqué afin de préserver les investigations en cours" a-t-il ajouté. En fonction des informations ressortant de ces deux auditions, Pierre Palmade pourrait être auditionné. Pour l'instant, aucune garde à vue de l'humoriste, n'est envisagée.

D'après les informations de BFMTV, le deuxième homme en GAV, apparait aussi sur la vidéo transmise ou d'après le témoin entendu à Bordeaux, Pierre Palmade consulterait du contenu pédopornographique. Les deux hommes sont toujours en GAV.

Pierre Palmade fixé sur son sort lundi

La vie de Pierre Palmade a basculé le vendredi 10 février dernier. À l'origine d'un grave accident de voiture ayant fait trois blessés graves (un homme et son fils de 6 ans toujours dans un état grave et en service de réanimation, ainsi qu'une femme enceinte ayant perdu son bébé qui a quitté l'hôpital), l'humoriste de 54 ans a été mis en examen à Melun pour "homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale". Après avoir été hospitalisé, son placement en détention provisoire avait été requis. Le juge des libertés et de la détention a finalement tranché pour une assignation à résidence sous bracelet électronique, dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Le parquet a fait appel.

Le débat sur son assignation à résidence a eu lieu pendant une heure ce vendredi 24 février, à huis clos et en l'absence de l'humoriste de 54 ans, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les trois magistrats présents ce matin à l'audience donneront leur décision lundi prochain, le 27 février, lors d'une nouvelle audience fixée à 11h30.

Pierre Palmade reste présumé innocent des soupçons de pédopornographie jusqu'à la clôture défintiive de l'enquête.