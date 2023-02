Affaire Pierre Palmade : le bébé mort après l'accident "né viable et vivant", révélations sur les résultats des examens

Les avancées de l'enquête sur le grave accident de la route provoqué par Pierre Palmade en Seine-et-Marne le 10 février 2023 offre un éclairage de plus en plus précis de ce qui a pu se passer lors de cette soirée tragique. BFMTV a pu accéder aux déclarations de l'humoriste actuellement sous écrou à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, ainsi que celles des deux autres passagers de sa voiture. Le comédien de 54 ans a reconnu une consommation très élevée de drogue tandis que les individus - Sambou G à l'avant à côté de Pierre Palmade et Mohcine E. à l'arrière - ont mis en lumière le fait qu'il aurait utilisé ou pris connaissance de messages sur un portable en conduisant, ce qui aurait pu l'entraîner à dévier de sa trajectoire et se retrouver sur l'autre file. Par ailleurs, les résultats des premiers examens réalisés sur le foetus de la passagère du véhicule entré en collision ont été également dévoilés.

La viabilité du bébé, point central de l'enquête

Le doute était très faible, il est confirmé que, selon les premières analyses, c'est bien l'accident qui a provoqué la mort du bébé que portait la femme dans la voiture, Mira, 27 ans. Il est né vivant par césarienne durant quelques minutes, de 22H18 à 22H51, avant d'être déclaré mort par les médecins. Un enfant considéré comme viable qui ne présentait pas de malformation. Sa mort est donc intervenue "dans un contexte d'accident de la voie publique". Le procureur de Melun a ordonné de nouvelles analyses complémentaires dont un examen anatomopathologique et une expertise de synthèse. La viabilité du bébé est une notion capitale car elle justifie la mise en examen pour homicide involontaire, et pas uniquement blessures involontaires. Avec cet élément, ainsi que les deux circonstances aggravantes retenues par la justice, la prise de stupéfiants, trente minutes avant de prendre le volant et le manquement à une obligation de sécurité et de prudence puisqu'il aurait utilisé ou consulté un portable, le comédien pourrait être condamné jusqu'à vingt ans de prison.

Devrin a quitté l'hôpital pour enfants

Dans la voiture où était la femme enceinte, se trouvait également un garçon de 6 ans et son père. Devrin, grièvement blessé et défiguré, a quitté l'hôpital Necker ce lundi 27 février. "Il a eu la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête, a des difficultés à parler, boire et s'alimenter, mais ses bras et pieds peuvent bouger. Comme nous l'avions alors appris, le jeune enfant pouvait seulement dire des phrases très courtes", indique BFMTV. L'avocat de la famille des victimes, maître Mourad Battikh a rappelé que le garçon garderait de séquelles à vie. "Il va y avoir très très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale", a indiqué l'avocat qui a assuré que l'enfant portait bien sa ceinture dans la voiture.

Son papa, Yuksel, âgé de 38 ans, est sorti du coma artificiel. Une nouvelle positive qui ne doit pas cacher le fait qu'il "ne peut pas bouger, il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer. Il est dans un piteux état de santé" selon maître Battikh.