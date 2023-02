Pierre Palmade, ses déclarations aux enquêteurs révélées : 3 jours sous drogue sans dormir, ce qu'il s'est passé dans sa voiture

Des détails supplémentaires ont fait surface concernant les circonstances de l'accident de Pierre Palmade, survenu le 10 février 2023. Selon BFMTV, ces éléments éclairent de façon nouvelle les faits et émanent à la fois des propres déclarations de l'auteur de cette collision frontale en Seine-et-Marne aux enquêteurs, mais aussi des passagers de son véhicule.

Pierre Palmade avait déjà exprimé sa honte et à présent, les circonstances du tragique accident se dessinent de plus en plus. Il est d'abord revenu sur sa consommation de drogue : "J'ai été inconscient de prendre la voiture sous stupéfiants. Je suis dangereux à cause de la drogue. Je suis un chic type, je suis quelqu'un de bien mais il faut que mon rapport avec la drogue soit résolu, que la drogue soit bannie de ma vie." Ce n'était pas la première fois que l'artiste de 54 ans conduisait sous l'emprise de stupéfiants, même s'il dit qu'il ne le faisait que peu souvent, voire très rarement.

Il reconnaît tout de sa consommation de drogue

Les analyses sont sans appel et montrent ce qu'il avait consommé, de la cocaïne et deux verres d'alcool mais aussi de la drogue de synthèse : cela faisait trois jours qu'il consommait des stupéfiants sans dormir. D'après les passagers de son véhicule, il aurait consommé huit injections de 3-MMC, drogue de synthèse dont on parle beaucoup. Sa dernière injection est survenue trente minutes avant le drame. Pierre Palmade n'a pas réclamé de contre-expertise à tous les résultats.

Pourquoi il aurait dévié de sa file

Un important éclairage de la raison pour laquelle il a dévié de sa file a fait aussi surface : l'hypothèse de l'utilisation d'un téléphone portable, comme l'ont déclaré les passagers aux enquêteurs. Des individus décrits par le comédien comme "deux amis de bringue" devenu au fil des ans des "sex friends". Il aurait reçu un SMS juste avant le drame, qu'il avait demandé à son passager assis à côte de lui, Sambou G. de lui lire. C'est ainsi qu'alors qu'il était en ligne droite, il aurait soudainement dévié. Cela pourrait être une nouvelle circonstance aggravante dans le dossier ajoute BFMTV.

Le bébé était né viable

Par ailleurs, les premières analyses ont confirmé que c'est bien l'accident qui a provoqué la mort du bébé que portait la passagère de la voiture qui était en face. Des examens médicaux légaux vont être menés mais le premier prouve que l'enfant est né viable par césarienne quelques minutes, de 22H18 à 22H51. Il ne présentait pas de malformation. Cela appuie les poursuites pour homicide involontaire. Les deux autres victimes dans la voiture, le conducteur et son fils de 6 ans se sont trouvés dans un état grave. le petit garçon Devrin a quitté l'hôpital hier et son papa Yakut est sorti du coma.

Une autre enquête en cours

Pour l'heure, celui qui a fait un AVC samedi 25 février se trouve dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, où il a été pris en charge, a annoncé le parquet de Melun, en précisant qu'il est sous surveillance policière. Il a donc été placé "sous écrou" par l'administration pénitentiaire. Il n'est donc pas en prison car, si son pronostic vital n'est pas engagé à la suite de son AVC, l'attaque "n'est pas sans conséquence" sur son état de santé, selon BFMTV, c'est pourquoi il n'a pas été directement transféré dans un établissement pénitentiaire malgré le mandat de dépôt à son encontre.

Une autre enquête sur la détention d'images pédopornographiques vise également l'artiste, après un signalement effectué auprès des services de police. Un homme a été mis en examen samedi pour diffusion et détention d'images pédopornographiques, et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette enquête.