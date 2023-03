"Sex-shops dévalisés", "partouzes"... : Un proche de Pierre Palmade décrit leurs "soirées chemsex"

BFMTV dévoile ce 1er mars 2023 l'interview exclusive d'un témoin-clé de l'affaire Pierre Palmade : Camille (nom d'emprunt) s'est confié sur le jour de l'accident que le comédien a provoqué en Seine-et-Marne, le 10 février. Il se trouvait dans sa maison à Cély-en-Brière et a été entendu par les enquêteurs dans le volet pédocriminel puisqu'il apparaît dans la vidéo de l'acteur qui regarderait un film pédopornographique. L'individu de 24 ans a été placé en garde à vue puis libéré sans poursuite et se confie à Bruce Toussaint sur sa rencontre avec l'humoriste de 54 ans et leurs habitudes sous drogue et sexe.

Camille a rencontré Pierre Palmade il y a trois ou quatre ans, à l'heure de la Covid-19 et grâce aux réseaux sociaux. Leur entrevue a lieu rue Etienne Marcel, pour une soirée sous le signe de la drogue et de l'alcool. Leur relation est dans un premier temps rémunéré, puis de moins en moins. Les soirées chemsex, sous l'emprise de drogue de synthèse, se succèdent. Le proche du comédien explique comment se déroulent ce genre de nuit : des commandes sont passées auprès des vendeurs puis les membres de la soirée "sniffent" ce qu'ils ont et cela leur "ouvre les portes de l'esprit" : ils peuvent réaliser leurs fantasmes les plus sexy, comme "dévaliser des sex-shops" car Pierre Palmade leur donnait carte blanche. Il pouvait aussi y avoir des jeux de rôles avec des scénarios "excitant, pervers".

Des événements qui pouvaient tourner aux "partouzes" avec une dizaine de personnes, mais, d'après Camille, toujours des adultes consentants. Il confirme d'ailleurs les dires de Pierre Palmade, selon lesquels il est "un chic type" mais capable de jouer "des jeux dangereux". "On se piquait mutuellement" explique l'"ami" de Pierre Palmade qui co,nfie avoir fait des overdoses. Ils ont songé tous deux à faire une cure ensemble, mais l'acteur n'est pas venu. Mais, selon lui, la drogue le gangrénait depuis bien trop longtemps pour qu'il réussisse à s'en sortir. Il se droguait dans sa loge, confirme la personne interviewée qui avait pu lui rendre visite sur un plateau et qui l'a "rarement vu clean".

En détention à l'hôpital

Après avoir fait un AVC le 25 février, Pierre Palmade est actuellement sous écrou dans sa chambre d'hôpital au Kremlin-Bicêtre, sous bracelet électronique, dans le service d'addictologie de l'établissement. Une détention provisoire était nécessaire pour "prévenir le renouvellement de l'infraction et préserver les investigations en cours", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Il va rester à l'hôpital aussi longtemps que les médecins estiment que son état le justifie : quand il sera apte à sortir, il y aura une nouvelle évaluation pour déterminer s'il peut aller en détention ordinaire - avec certains types de soin - ou s'il doit aller en établissement spécialisé, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

L'accident de Pierre Palmade a fait trois blessés graves puisque son véhicule en contre-sens a heurté une autre voiture dans laquelle se trouvait un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. En garde à vue, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse, avant de prendre le volant, selon le parquet de Melun. Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessures involontaires, puisque selon BFMTV, le bébé porté par la femme enceinte est né "viable et vivant" avant de mourir quelques minutes plus tard des suites de l'accident.

Dans un communiqué datant du 14 février, Pierre Palmade a fait part de sa "honte" et déclaré qu'il "assumerait toutes les conséquences de ses actes, avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait". L'une de ses soeurs qui a été entendue par les enquêteurs a fait état de la situation financière catastrophiques de la star de 54 ans, endettée à hauteur de 250 000 euros. Aucune autre personne du cercle proche de l'acteur ne s'est officiellement exprimée depuis le début de l'affaire.