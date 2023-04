Jeanne Herry : La fille de Miou-Miou et Julien Clerc a hérité d'un sacré bagage !

Retour brillant et très applaudi pour Jeanne Herry. Quatre ans après la sortie de Pupille, qui a touché le public en plein coeur en 2018, la réalisatrice est de retour au cinéma avec Je verrai toujours vos visages. Dans ce drame, porté par une magistrale Adèle Exarchopoulos, la cinéaste s'intéresse cette fois-ci à des associations qui travaillent autour de la justice restaurative en organisant des rencontres entre des victimes et des auteurs d'infractions.

Ma mère une actrice émotionnelle

Avec ce troisième long-métrage sorti le 28 mars 2023, Jeanne Herry se fait définitivement une place de choix dans le monde du septième art à la française. Elle se fait également un nom. On l'oublierait presque, mais la réalisatrice est la fille de deux célébrités très populaires dans notre pays : Julien Clerc et Miou-Miou, qui ont été en couple de 1975 à 1981. Cette dernière joue d'ailleurs dans deux films de Jeanne, ainsi que dans l'un de ses courts-métrages. "J'ai eu un grand plaisir à la retrouver dans un personnage plus dense, où son jeu pouvait se déployer, explique-t-elle dans les colonnes de Madame Figaro. C'est une actrice émotionnelle que j'aime aussi voir jouer en tant que spectatrice."

Evoluer dans l'ombre m'offre exactement la notoriété dont j'ai besoin

Elle a reçu le talent en héritage. Mais pas seulement. De son père Julien Clerc, Jeanne Herry tient une certaine sensibilité à la musique et aux voix des comédiennes et des comédiens qui jouent pour elle. Sa mère Miou-Miou - Sylvette Herry de son vrai nom - lui a transmis l'amour du cinéma, ainsi qu'une flopée de jolies valeurs fondatrice, comme "l'écoute, une forme de droiture morale, mais aussi une drôlerie à toute épreuve", admet-elle. Elle n'a, en revanche, jamais souhaité passer de l'autre côté de la caméra, où les spots brillent un peu trop. "Être réalisatrice et évoluer dans l'ombre, juste à côté de la lumière, m'offre exactement la notoriété dont j'ai besoin, assure-t-elle. Davantage serait difficile à vivre, mais moins entacherait peut-être un peu mon orgueil..."

Retrouvez Jeanne Herry le 1er avril 2023 dans l'émission "Quelle époque !", sur France 2.