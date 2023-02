"Je n'ai pas supporté..." : Miou-Miou en couple avec Julien Clerc, le chanteur choqué par la mère de ses filles

Ils ont vécu une jolie histoire d'amour, mais les choses n'étaient pas gagné d'avance. Julien Clerc et Miou-Miou se sont rencontrés en 1975 sur le tournage du film D'amour et d'eau fraîche, de Jean-Pierre Blanc. Or, à l'époque, la comédienne était en couple avec Patrick Dewaere... et sa nouvelle idylle naissante a entraîné quelques scènes de violence relativement inouïe. De plus, avant de lui donner la réplique, la chanteur et acteur avait vu l'une des performances de sa partenaire au cinéma et il n'avait pas été très fan de ce qui était diffusé sur grand écran.

Je n'ai jamais osé le dire à Miou-Miou...

A l'époque de sa sortie, en 1974, le très provocant Les Valseuses en avait choqué plus d'un. Dont Julien Clerc. "J'ai eu beau connaître une époque où tous les abus étaient permis, je suis toujours resté raisonnable, expliquait Julien Clerc au journal Le Point. J'ai été bien élevé. Mon père ne mésestimait pas les femmes, et je n'ai vécu qu'avec des femmes fortes, donc été sensibilisé très vite au féminisme. Je n'ai jamais osé le dire à Miou-Miou, mais j'ai quitté la salle au milieu du film Les Valseuses : je n'ai pas supporté certaines scènes. J'ai eu la chance de connaître Gisèle Halimi et de vivre de près les grands procès de viol, donc je trouve que #MeToo, c'est bien. Et puis je comprends que les femmes puissent toujours souffrir du patriarcat."

Julien Clerc et Miou-Miou sont restés ensemble jusqu'en 1981. Ils ont eu, en 1978, une fille baptisée Jeanne et sont restés, depuis, en d'excellents termes. Il avait même, en 1992, adopté Angèle, la fille qu'elle avait eu avec Patrick Dewaere. S'il a écrit Ma préférence en 1979 en s'inspirant de cette relation, le chanteur n'est cela dit pas l'homme qui est à l'origine du très célèbre pseudonyme de son ex. Celui qui a transformé Sylvette Herry en Miou-Miou, c'est un autre homme de sa vie... Coluche, qu'elle a aimé alors qu'elle était encore mineure, et qui ne cessait de lui répéter : "T'es toute molle, toute mou, toute miou-miou !". "Si j'avais pensé être connue, je ne l'aurais pas choisi, assurait-elle pourtant. Mais quand j'ai vu que ça embêtait les producteurs, je l'ai gardé..."