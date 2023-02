Miou-Miou mineure mais en couple avec Coluche : elle évoque ouvertement cette relation problématique

L'actrice française iconique Miou-Miou a connu nombre de drames au cours de sa vie. Le dernier en date n'est autre que la disparition de celui qui partageait son quotidien depuis 1998, son compagnon, le romancier Jean Teulé.Il est décédé dans ses bras en octobre dernier des suites d'une intoxication alimentaire. Mais si elle a aussi eu une longue histoire avec avec le chanteur populaire Julien Clerc, qui s'est fait casser la gueule par son ex le regretté Patrick Dewaere, Miou-Miou a également vécu une brève idylle avec le comédien et humoriste mythique Coluche.

C'est d'ailleurs ce dernier qui avait trouvé le fameux surnom officiel de celle que l'on connaît à l'état civil sous le nom de Sylvette Herry, alors qu'ils faisaient leurs débuts respectifs au Café de la Gare à la fin des années 1960. Mais loin de se contenter de cette relation d'artistes, les deux comédiens se sont mis en couple. Une relation que Miou-Miou a accepté d'évoquer sans filtre le mercredi 1er février 2023 dans l'émission Bande originale de Nagui sur France Inter.

"J'ai connu Coluche quand il n'était pas connu, quand il s'appelait Michel Collucci. Je l'ai connu quand il était dans sa petite chambre à Montrouge, quand il habitait chez sa mère", avait déjà confié l'actrice en 2015. Mais aujourd'hui, on apprend que sa mère était totalement opposée à cette union, notamment en raison de l'âge de Miou-Miou à ce moment précis, puisqu'elle était encore mineure.

Sa mère voulait attaquer Coluche pour détournement de mineur

"Ma mère a dit qu'elle attaquerait Coluche, pour détournement de mineur. J'ai dit à ma mère : 'À ce moment-là, je vais aller piquer dans les magasins, comme ça, c'est toi qui sera responsable'. J'étais émancipée le même jour et j'ai rompu mon contrat d'apprentissage parce que de toute façon, j'avais déjà mon CAP", révèle-t-elle ainsi.

Une relation problématique pour sa mère donc, mais aussi spéciale pour sa soeur, puisque l'humoriste a dû choisir entre les deux. "Ils nous a dit, à ma soeur et moi, on était toutes les deux : 'Si je plais à l'une d'entre vous, qu'elle me le dise tout de suite, on gagnera du temps'. Toujours pragmatique. J'ai réfléchi quand même un petit peu", explique-t-elle. Cependant, cette relation ne fera pas long feu puisque le couple s'est rapidement séparé. Miou-Miou a par la suite eu deux filles, qui ont marché dans ses pas : Angèle, dont le père biologique est Patrick Dewaere, puis Jeanne avec Julien Clerc, qui a également fini par adopter la première.