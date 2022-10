Miou-Miou : Mort de son célèbre compagnon Jean Teulé, des suites d'une intoxication

C'est une bien triste nouvelle qui touche Miou-Miou. Son célèbre compagnon Jean Teulé est mort dans la nuit de mardi 18 octobre. Une source policière a annoncé la mort de l'illustre romancier, survenue hier, peu avant 21 heures, à son domicile parisien. Toujours selon cette source, "il se serait rendu ce week-end au restaurant et aurait fait une intoxication alimentaire". "Le décès serait dû à un arrêt cardio-respiratoire consécutif à cette intoxication", apprend-on. À son domicile, il y avait aussi près de lui sa compagne Miou-Miou. Il n'avait que 69 ans.

Né à Saint-Lô, il s'est rapidement installé avec sa famille à Arcueil, dès son plus jeune âge. À l'école communale Jules-Ferry, il a été le camarade de classe de Jean-Paul Gaultier. S'il n'avait pas de très bons résultats scolaires, il s'est rapidement tourné vers un concours dans une école de dessin et a été reçu à l'école de l'art de la rue Madame. Il a fait ses marques à L'Écho des Savanes, en 1978, il y est devenu un pilier. En janvier 1986 , il publie dans Zéro le premier de ses reportages en bande dessinée où il présente des personnages loufoques, des originaux, à la manière de l'émission Striptease, apparue l'année précédente sur la chaîne de télévision belge RTBF. En 1990, le regretté Jean Teulé a reçu un prix spécial du jury au Festival d'Angoulême. On a pu le voir aussi à la télévision dans des émissions comme L'Assiette anglaise ou encore Nulle part ailleurs. À partir de 1990, Jean Teulé ne s'est consacré plus qu'à l'écriture. Il s'est fait connaître grâce à ses romans comme Rainbow pour Rimbaud en 1991, Darling ! en 1998 ou encore Fleur de Tonnerre en 2013.

Une belle relation toute en discrétion

Par le passé, Miou-Miou a été en couple avec Coluche qu'elle a rencontré au café-théâtre Café de la Gare en 1969, et a également vécu une romance avec Patrick Dewaere (décédé en 1982) ainsi qu'avec Julien Clerc qui est le père biologique de sa fille Jeanne Henry née le 19 avril 1978 et le père adoptif de sa fille aînée, Angèle Henry qu'elle a eue avec Patrick Dewaere en 1974. Mais depuis 1998, elle est la compagne du romancier Jean Teulé, également dessinateur et auteur de bandes dessinées. Après deux relations très médiatiques, Miou-Miou a cette fois eu le droit à un peu de discrétion avec son amoureux. Malgré leurs nombreuses années ensemble, Miou-Miou ne se sentait pas prête à franchir le cap du mariage. "Je n'ai pas besoin de ça, avait-elle assuré dans une interview chez nos confrères de Gala en 2020. On peut avoir dans la tête l'envie de passer sa vie avec quelqu'un sans avoir besoin de le dire devant témoin ! Je crois bien que je n'aime pas du tout les mariages, pour tout vous dire !"